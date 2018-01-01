У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Audi а6 на великій швидкості влетіла у Ford. Автопригода трапилася у центрі Луцька, навпроти готелю Україна, приблизно о 17.20.
Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.
Від удару, у Ford відлетіло заднє колесо. Зі слів очевидців, водій Audi їхав на шаленій швидкості.
Через аварію у центрі міста утворився затор.
Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, Форд їхав від Цуму у напрямку вулиці Шевченка. Ауді рухалося йому назустріч.
Дві автівки зіткнулися лоб у лоб. Згідно з попередньою інформацією, постраждали двоє водіїв. На місці працює патрульна поліція Волині та карета медиків.
Наразі обставини ДТП невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.
Від удару, у Ford відлетіло заднє колесо. Зі слів очевидців, водій Audi їхав на шаленій швидкості.
Через аварію у центрі міста утворився затор.
Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, Форд їхав від Цуму у напрямку вулиці Шевченка. Ауді рухалося йому назустріч.
Дві автівки зіткнулися лоб у лоб. Згідно з попередньою інформацією, постраждали двоє водіїв. На місці працює патрульна поліція Волині та карета медиків.
Наразі обставини ДТП невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Ну не лоб в лоб.Ви світлини дивилися?
Останні новини
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку – смертельний випадок на підприємстві електротранспорту
Сьогодні, 17:47