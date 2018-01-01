У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО





Про це повідомили очевидці, - пишуть



Від удару, у Ford відлетіло заднє колесо. Зі слів очевидців, водій Audi їхав на шаленій швидкості.



Через аварію у центрі міста утворився затор.



Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, Форд їхав від Цуму у напрямку вулиці Шевченка. Ауді рухалося йому назустріч.



Дві автівки зіткнулися лоб у лоб. Згідно з попередньою інформацією, постраждали двоє водіїв. На місці працює патрульна поліція Волині та карета медиків.



Наразі обставини ДТП невідомі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Audi а6 на великій швидкості влетіла у Ford. Автопригода трапилася у центрі Луцька, навпроти готелю Україна, приблизно о 17.20.Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини Від удару, у Ford відлетіло заднє колесо. Зі слів очевидців, водій Audi їхав на шаленій швидкості.Через аварію у центрі міста утворився затор.Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, Форд їхав від Цуму у напрямку вулиці Шевченка. Ауді рухалося йому назустріч.Дві автівки зіткнулися лоб у лоб. Згідно з попередньою інформацією, постраждали двоє водіїв. На місці працює патрульна поліція Волині та карета медиків.Наразі обставини ДТП невідомі.

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