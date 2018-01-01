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У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО

У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
Audi а6 на великій швидкості влетіла у Ford. Автопригода трапилася у центрі Луцька, навпроти готелю Україна, приблизно о 17.20.

Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.

Від удару, у Ford відлетіло заднє колесо. Зі слів очевидців, водій Audi їхав на шаленій швидкості.

Через аварію у центрі міста утворився затор.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, Форд їхав від Цуму у напрямку вулиці Шевченка. Ауді рухалося йому назустріч.

Дві автівки зіткнулися лоб у лоб. Згідно з попередньою інформацією, постраждали двоє водіїв. На місці працює патрульна поліція Волині та карета медиків.

Наразі обставини ДТП невідомі.

У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО
У центрі Луцька два авто влупилися лоб в лоб. ФОТО

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Теги: дтп, аварія
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Коментарі 1
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Ну не лоб в лоб.Ви світлини дивилися?
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