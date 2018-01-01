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«Бандерштат – це шикарний фестиваль», – соліст гурту «Беz Обмежень»

«Бандерштат – це шикарний фестиваль», – соліст гурту «Беz Обмежень»
Соліст гурту «Беz Обмежень» Сергій Танчинець поділився враженнями від участі у цьогорічному фестивалі "Бандерштат".

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

"Бандерштат це шикарний фестиваль для людей, які люблять свою Державу, люблять та цінують українську музику. Це подія, яка єднає українців. Нам важливо виступати на таких фестивалях! І ми тішимося, що й цього року змогли бути тут!" - розповів він.

Нагадаємо, гурт «Беz Обмежень» виступав у третій, завершальний день фестивалю. Більше інформації та фото можна переглянути ТУТ.


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Теги: Бандерштат, фестиваль, Без обмежень
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