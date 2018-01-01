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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 серпня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.

У Луцьку — без опадів. У Світязі, Ковелі, Маневичах,
Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +20…+22 градусів, удень – +28…+29. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: погода, прогноз
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