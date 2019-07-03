Маленька волинянка після аварії потребує допоомоги

Христині Ващук, яка 5 червня 2018 року потрапила у ДТП, потрібна допомога.



Зараз Христинка перебуває на лікуванні у Луцьку, потрібні гроші на реабілітацію, – пише



Як повідомила сестра дівчинки, дитина у нерухомому стані.



«Сама не їсть. Дихає через трубку», – каже Марія Ващук.



З її слів, наразі дитина на лікуванні у Луцьку. Їй потрібна термінова реабілітація. Родина збирає кошти на лікування у центрі Модричі. Однак, перебування там коштує 3900 гривень у день.



У сім'ї – троє дітей. Мама виховує їх сама.



Реквізити для перерахунку коштів: Приватбанк 4149497873070959 (Ващук Ганна Віталіївна).



(063) 87 97 325 – Анна, мами дівчинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительці села Верба Володимир-Волинського району, яка 5 червня 2018 року потрапила у ДТП, потрібна допомога.Зараз Христинка перебуває на лікуванні у Луцьку, потрібні гроші на реабілітацію, – пише Перший Як повідомила сестра дівчинки, дитина у нерухомому стані.«Сама не їсть. Дихає через трубку», – кажеЗ її слів, наразі дитина на лікуванні у Луцьку. Їй потрібна термінова реабілітація. Родина збирає кошти на лікування у центрі Модричі. Однак, перебування там коштує 3900 гривень у день.У сім'ї – троє дітей. Мама виховує їх сама.(063) 87 97 325 – Анна, мами дівчинки.

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