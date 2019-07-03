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Маленька волинянка після аварії потребує допоомоги

Маленька волинянка після аварії потребує допоомоги
Жительці села Верба Володимир-Волинського району Христині Ващук, яка 5 червня 2018 року потрапила у ДТП, потрібна допомога.

Зараз Христинка перебуває на лікуванні у Луцьку, потрібні гроші на реабілітацію, – пише Перший.

Як повідомила сестра дівчинки, дитина у нерухомому стані.

«Сама не їсть. Дихає через трубку», – каже Марія Ващук.

З її слів, наразі дитина на лікуванні у Луцьку. Їй потрібна термінова реабілітація. Родина збирає кошти на лікування у центрі Модричі. Однак, перебування там коштує 3900 гривень у день.

У сім'ї – троє дітей. Мама виховує їх сама.

Реквізити для перерахунку коштів: Приватбанк 4149497873070959 (Ващук Ганна Віталіївна).

(063) 87 97 325 – Анна, мами дівчинки.


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Теги: благодійність, Луцьк
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