Маленька волинянка після аварії потребує допоомоги
Сьогодні, 21:08
Жительці села Верба Володимир-Волинського району Христині Ващук, яка 5 червня 2018 року потрапила у ДТП, потрібна допомога.
Зараз Христинка перебуває на лікуванні у Луцьку, потрібні гроші на реабілітацію, – пише Перший.
Як повідомила сестра дівчинки, дитина у нерухомому стані.
«Сама не їсть. Дихає через трубку», – каже Марія Ващук.
З її слів, наразі дитина на лікуванні у Луцьку. Їй потрібна термінова реабілітація. Родина збирає кошти на лікування у центрі Модричі. Однак, перебування там коштує 3900 гривень у день.
У сім'ї – троє дітей. Мама виховує їх сама.
Реквізити для перерахунку коштів: Приватбанк 4149497873070959 (Ващук Ганна Віталіївна).
(063) 87 97 325 – Анна, мами дівчинки.
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Зараз Христинка перебуває на лікуванні у Луцьку, потрібні гроші на реабілітацію, – пише Перший.
Як повідомила сестра дівчинки, дитина у нерухомому стані.
«Сама не їсть. Дихає через трубку», – каже Марія Ващук.
З її слів, наразі дитина на лікуванні у Луцьку. Їй потрібна термінова реабілітація. Родина збирає кошти на лікування у центрі Модричі. Однак, перебування там коштує 3900 гривень у день.
У сім'ї – троє дітей. Мама виховує їх сама.
Реквізити для перерахунку коштів: Приватбанк 4149497873070959 (Ващук Ганна Віталіївна).
(063) 87 97 325 – Анна, мами дівчинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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