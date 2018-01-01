Волинські патрульні назвали основні схеми інтернет-шахраїв

На Волині правоохоронці опублікували перелік найпоширеніших схем, з допомогою яких шахраї ошукують людей.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.З розвитком інтернет-технологій часто люди можуть стати жертвами інтернет-шахраїв. Їхня анонімність та вигадливість, а також довірливість користувачів підживлюють цей «бізнес».До патрульних постійно звертаються громадяни, які постраждали від таких порушень. Якщо так сталось, то необхідно залишити заяву про злочин у міському відділку поліції, де її прийме слідчий, адже патрульна поліція не займається розслідуваннями.«Усе ж пропонуємо вам деякі правила, які, сподіваємось, допоможуть не повестись на шахрайства в інтернеті», - зазначили в патрульній поліції.Низька ціна товару, значно нижча від конкурентів, необхідна повна або часткова передоплата, - це відразу повинно насторожити покупця. Така схема шахрайства є найпоширенішою. Продавець виставляє низьку ціну, але просить обов’язково передоплату, повну або часткову, відмовляється від оплати у відділені служби доставки. У таких випадках покупець, оплативши товар, його частину чи вартість доставки, досить часто залишається ні з чим.Головне правило покупок в Інтернеті – передоплату можна вносити тільки перевірним продавцям, з іншими оплачувати товар після отримання.Продаючи товар через інтернет, за допомогою бірж оголошень, також можливо стати жертвою шахрая.Під приводом оплати товару шахрай намагатиметься дізнатись усі дані платіжної картки, за допомогою яких зможе зняти гроші з рахунку. Щоб уберегти себе від збитків, необхідно запам’ятати такі прості правила:Серйозною проблемою на даний час є розповсюдження комп’ютерних вірусів, особливо небезпечними є віруси-шифрувальники. Після зараження вірус шифрує файли, і відновити їх після дії вірусу не зможе жоден антивірус. Найчастіше такі віруси розповсюджуються через електронну пошту.Щоб уберегтися від вірусів, слід використовувати надійне антивірусне програмне забезпечення, не можна відкривати електронні листи та посилання в цих листах з невідомих адрес, варто зберігати копії важливих даних на різних носіях (флеш накопичувачах, інтернет-сховищах, тощо).В інтернеті можуть з'явитися оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям. Шахраї можуть вигадувати історії про хвороби, ілюструючи фотографіями чужих дітей, або створювати оголошення-дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, змінюються тільки реквізити для перерахування грошей. Для того, щоб не попастися на гачок і не віддати свої гроші в руки шахраїв, доцільно передзвонити в зазначену організацію, уточнити номер розрахункового рахунку або відвідати її особисто, переконатися в достовірності розміщеної інформації, з'ясувати всі подробиці справи, а потім вже вирішувати - передавати гроші чи ні.В соціальних мережах розповсюджений такий вид шахрайства, як «фейкові» розіграші з цінними призами. Людині може прийти повідомлення, що вона стала призером розіграшу, призом в якому є цінний приз, який можна отримати буквально зараз, проте необхідно оплатити невелику суму за доставку, митне оформлення, комісію тощо. Сума оплати зазвичай незначна, значно менша вартості призу, проте, здійснивши передоплату, жодного призу нема.