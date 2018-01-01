У Луцьку – аварія на Ковельській. ФОТО







Про це у соціальній мережі Facebook написала журналістка Марія Доманська.



За словами Доманської, автопригода трапилася на вулиці Ковельській.



«Кажуть, що водій збив дитину. Сам водій на місці події, патрульні оформляють ДТП», - зазначила вона.



Журналістка опублікувала також світлини з місця автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській у Луцьку ввечері сьогодні, 6 серпня, ттрапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це у соціальній мережі Facebook написала журналісткаЗа словами Доманської, автопригода трапилася на вулиці Ковельській.«Кажуть, що водій збив дитину. Сам водій на місці події, патрульні оформляють ДТП», - зазначила вона.Журналістка опублікувала також світлини з місця автопригоди.

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