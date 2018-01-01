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У Луцьку – аварія на Ковельській. ФОТО

У Луцьку – аварія на Ковельській. ФОТО
На вулиці Ковельській у Луцьку ввечері сьогодні, 6 серпня, ттрапилася дорожньо-транспортна пригода.


Про це у соціальній мережі Facebook написала журналістка Марія Доманська.

За словами Доманської, автопригода трапилася на вулиці Ковельській.

«Кажуть, що водій збив дитину. Сам водій на місці події, патрульні оформляють ДТП», - зазначила вона.

Журналістка опублікувала також світлини з місця автопригоди.


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Теги: ДТП, Луцьк
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