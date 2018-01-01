Футболіст із Луцька майже місяць відпочивав в окупованому Криму

В’ячеслав Шевчук відпочивав в анексованому Криму.



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Футболіста побачили у Ялті на пляжі готелю «Ялта-Інтурист». Шевчук, який провів у Криму майже увесь червень, спілкуватися з журналістами відмовився.



Адміністративний кордон з Кримом екс-футболіст збірної України перетнув 4 червня і повернувся на материкову Україну 15 червня. Через три дні Шевчук знову поїхав до Криму і пробув там до 3 липня.



За збірну України Шевчук грав упродовж 13 років, зігравши 54 матчі. Завершив кар’єру позаторік. У 2009 році футболіст у складі донецького «Шахтаря» виграв Кубок УЄФА. Після чого Шевчука нагородили орденом «За мужність III ступеня».





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