Футболіст із Луцька майже місяць відпочивав в окупованому Криму
Сьогодні, 22:28
Екс-захисник збірної України з футболу і донецького «Шахтаря» лучанин В’ячеслав Шевчук відпочивав в анексованому Криму.
Про це пише Вісник і К.
Футболіста побачили у Ялті на пляжі готелю «Ялта-Інтурист». Шевчук, який провів у Криму майже увесь червень, спілкуватися з журналістами відмовився.
Адміністративний кордон з Кримом екс-футболіст збірної України перетнув 4 червня і повернувся на материкову Україну 15 червня. Через три дні Шевчук знову поїхав до Криму і пробув там до 3 липня.
За збірну України Шевчук грав упродовж 13 років, зігравши 54 матчі. Завершив кар’єру позаторік. У 2009 році футболіст у складі донецького «Шахтаря» виграв Кубок УЄФА. Після чого Шевчука нагородили орденом «За мужність III ступеня».
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Про це пише Вісник і К.
Футболіста побачили у Ялті на пляжі готелю «Ялта-Інтурист». Шевчук, який провів у Криму майже увесь червень, спілкуватися з журналістами відмовився.
Адміністративний кордон з Кримом екс-футболіст збірної України перетнув 4 червня і повернувся на материкову Україну 15 червня. Через три дні Шевчук знову поїхав до Криму і пробув там до 3 липня.
За збірну України Шевчук грав упродовж 13 років, зігравши 54 матчі. Завершив кар’єру позаторік. У 2009 році футболіст у складі донецького «Шахтаря» виграв Кубок УЄФА. Після чого Шевчука нагородили орденом «За мужність III ступеня».
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Коментарі 1
І шо далі? Українець відпочивав в українському Криму.
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