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Експерти назвали вартість овочевого кошика на Волині

Експерти назвали вартість овочевого кошика на Волині
Експерти порахували, в якому регіоні найдорожчі та найдешевші овочі. До цього кошика увійшли продукти, які підлягають державному моніторингу цін, тобто по одному кілограму буряку, капусти, картоплі, моркви і цибулі.

Про це у Facebook написав генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За даними офіційної статистики за червень 2018 року, найдорожчий овочевий кошик у Києві – 87,9 грн, а найдешевший у Запорізькій області – 58,6 грн. Різниця між цими регіонами становить 31 грн. П’ятірка найдорожчих регіонів наступна: Київ – 87,9 грн, Донецька область – 73,3 грн, Сумська – 68 грн, Луганська і Тернопільська області – по 67,1 грн.

ТОП – 5 найдешевших регіонів виглядає таким чином: Запорізька область – 58,6 грн, Львівська – 58,7 грн, Дніпропетровська – 61,3 грн, Закарпатська і Чернівецька області – по 61,5 грн.

Жителі інших регіонів купують борщовий набір за такою вартістю: Одеська область – 65,8 грн, Волинська, Харківська і Хмельницька області – по 65,5 грн, Чернігівська – 65 грн, Київська – 64,8 грн, Черкаська – 64,1 грн, Вінницька і Тернопільська – по 63,1 грн, Полтавська – 62,9 грн, Херсонська – 62,7 грн, Кіровоградська – 62,4 грн, Івано-Франківська – 62,2 грн, Житомирська – 62 грн і Миколаївська – 61,7 грн.

Якщо в червні-липні капуста, картопля та цибуля коштували значно дешевше ніж минулого року, а буряк та морква навпаки – значно дорожче. На початку серпня ситуація стабілізувалася – ціни на все практично дорівнюють рівню минулого року.

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Теги: ціни, Волинь
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