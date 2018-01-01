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Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО

Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Однієї з окрас фестивалю «Бандерштат» можна сміливо вважати захід сонця. Дійство займає територію на лугу в селі Рованці поруч з центральним пляжем Луцька, тому щовечора фестивальний люд спостерігав, як сонце сідало за мури замку Любарта.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Нагадаємо, «Бандерштат-2018» відбувся 3-5 серпня на території села Рованці, неподалік центрального пляжу Луцька. Його відвідали понад 14 тисяч людей.

Фарби, в які останні промені сонця розмальовували фестиваль та його учасників, не могли оминувати увагою фотографи. Ділиться своїми фотовраженнями і Павло Березюк.

Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО

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Теги: Бандерштат, Луцьк, фестиваль
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