Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 00:20
Однієї з окрас фестивалю «Бандерштат» можна сміливо вважати захід сонця. Дійство займає територію на лугу в селі Рованці поруч з центральним пляжем Луцька, тому щовечора фестивальний люд спостерігав, як сонце сідало за мури замку Любарта.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Нагадаємо, «Бандерштат-2018» відбувся 3-5 серпня на території села Рованці, неподалік центрального пляжу Луцька. Його відвідали понад 14 тисяч людей.
Фарби, в які останні промені сонця розмальовували фестиваль та його учасників, не могли оминувати увагою фотографи. Ділиться своїми фотовраженнями і Павло Березюк.
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Про це повідомляє Район. Луцьк.
Нагадаємо, «Бандерштат-2018» відбувся 3-5 серпня на території села Рованці, неподалік центрального пляжу Луцька. Його відвідали понад 14 тисяч людей.
Фарби, в які останні промені сонця розмальовували фестиваль та його учасників, не могли оминувати увагою фотографи. Ділиться своїми фотовраженнями і Павло Березюк.
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