Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО





Про це повідомляє



Нагадаємо, «Бандерштат-2018» відбувся 3-5 серпня на території села Рованці, неподалік центрального пляжу Луцька. Його відвідали понад 14 тисяч людей.



Фарби, в які останні промені сонця розмальовували фестиваль та його учасників, не могли оминувати увагою фотографи. Ділиться своїми фотовраженнями і Павло Березюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Однієї з окрас фестивалю «Бандерштат» можна сміливо вважати захід сонця. Дійство займає територію на лугу в селі Рованці поруч з центральним пляжем Луцька, тому щовечора фестивальний люд спостерігав, як сонце сідало за мури замку Любарта.Про це повідомляє Район. Луцьк Нагадаємо, «Бандерштат-2018» відбувся 3-5 серпня на території села Рованці, неподалік центрального пляжу Луцька. Його відвідали понад 14 тисяч людей.Фарби, в які останні промені сонця розмальовували фестиваль та його учасників, не могли оминувати увагою фотографи. Ділиться своїми фотовраженнями і

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію