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Опублікували чарівні світлини волинського озера

Опублікували чарівні світлини волинського озера
У мережі опублікували фотографії озера Добре, що у Камінь-Каширському районі на Волині.

Світлини оприлюднив фотограф Андрій Куницький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Озеро Добре», - написав Куницький.

Опублікували чарівні світлини волинського озера
Опублікували чарівні світлини волинського озера
Опублікували чарівні світлини волинського озера
Опублікували чарівні світлини волинського озера
Опублікували чарівні світлини волинського озера
Опублікували чарівні світлини волинського озера
Опублікували чарівні світлини волинського озера


Довідково:

Озеро Добре — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Камінь-Каширського району Волинської області, на південь від села Підріччя.

Унікальне озеро карстового походження з піщаним дном серед лісового масиву. Глибина озера до 15 м. Місце зупинки на відпочинок під час перельотів та розмноження деяких водоплавних птахів, зокрема пірникози великої і лиски. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун річний і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.

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Теги: природа, Волинь
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