Опублікували чарівні світлини волинського озера
Сьогодні, 08:19
У мережі опублікували фотографії озера Добре, що у Камінь-Каширському районі на Волині.
Світлини оприлюднив фотограф Андрій Куницький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Озеро Добре», - написав Куницький.
Довідково:
Озеро Добре — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Камінь-Каширського району Волинської області, на південь від села Підріччя.
Унікальне озеро карстового походження з піщаним дном серед лісового масиву. Глибина озера до 15 м. Місце зупинки на відпочинок під час перельотів та розмноження деяких водоплавних птахів, зокрема пірникози великої і лиски. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун річний і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.
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Світлини оприлюднив фотограф Андрій Куницький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Озеро Добре», - написав Куницький.
Довідково:
Озеро Добре — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Камінь-Каширського району Волинської області, на південь від села Підріччя.
Унікальне озеро карстового походження з піщаним дном серед лісового масиву. Глибина озера до 15 м. Місце зупинки на відпочинок під час перельотів та розмноження деяких водоплавних птахів, зокрема пірникози великої і лиски. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун річний і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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