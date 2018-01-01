Опублікували чарівні світлини волинського озера

У мережі опублікували фотографії озера Добре, що у Камінь-Каширському районі на Волині.Світлини оприлюднив фотографна своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Озеро Добре», - написав Куницький.Озеро Добре — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Камінь-Каширського району Волинської області, на південь від села Підріччя.Унікальне озеро карстового походження з піщаним дном серед лісового масиву. Глибина озера до 15 м. Місце зупинки на відпочинок під час перельотів та розмноження деяких водоплавних птахів, зокрема пірникози великої і лиски. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун річний і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.