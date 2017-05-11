На пільгові кредити на житло в селі на Волині витрачають у 10 разів більше, ніж на Рівненщині
Сьогодні, 07:21
На Волині майже вдесятеро більше коштів освоюють за програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», ніж на Рівненщині.
Про це йдеться в матеріалі Оксани Петрук на шпальтах видання Громадське. Волинь.
Згідно з інформацією департаментів агропромислового розвитку обох областей, у 2016 році волинські селяни отримали кредитів обсягом понад 12 мільйонів гривень, а рівненські – трохи більше, ніж 1,1 мільйона гривень.
У 2017-ому пропорції майже не змінились: Волинь освоїла майже 11,5 мільйона, а Рівненщина – понад два мільйони. І це при тому, що частка сільського населення у Рівненській області більша, ніж у Волинській: 52,2% проти 47,7%.
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» створена на виконання указу президента України від 1998 року. ЇЇ мета – забезпечити житлом або ж поліпшити житлові умови населення в сільській місцевості. Іншими словами – розвиток села.
Молоді сім’ї можуть скористатися цією програмою, взявши довгострокові кредити під 3% річних на будівництво, придбання, реконструкцію житла, підведення комунікацій чи утеплення. Про ці можливості їм повідомляють у місцевих радах, над цим також працюють чиновники профільних управлінь.
Розпорядниками коштів програми є аграрні департаменти при ОДА, а одержувачами – фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Кошти з обласного бюджету виділяються тим громадам, де органи місцевого самоврядування передбачили співфінансування програми із місцевих бюджетів.
У 2017 році на Волині на виконання заходів програми заклали 11,65 млн.грн.
«У фінансування включились усі 16 районів, 2 об’єднані територіальні громади: Зимнівська та Прилісненська», – звітує екс-директор Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Володимир Корнейчик.
За рахунок коштів бюджетів всіх рівнів:
введено 47 житлових будинків загальною площею 5640 м2;
виділено кошти на реконструкцію 32-х житлових будинків;
надано кредитів на придбання 15-х житлових будинків;
власникам ОСГ виділено кошти на придбання 8 корів.
Щастить не всім. У 2017 році за позикою в обласний Фонд звернулось 462 жителів села, кредити отримали 167 сільських мешканців.
Отримати пільгові кредити за цією програмою непросто, – каже волинянка Анастасія Стасюк. Вона разом з чоловіком і двома малолітніми дітьми винаймає квартиру в одному з райцентрів. Жінка каже, що прийняли рішення будуватися, бо хочуть мати власний дах над головою. Заяву і всі документи сім’я Стасюків подала ще два роки тому.
«У грудні 2016 року нас поставили на чергу в області. У Фонді сказали, що сума, яку ми просимо, підйомна і нам дадуть її двома траншами. Це кредит на 15 років. Сказали, що кошти будуть в кінці першого кварталу 2017 року. Не сталося. Ми почали будуватися. Кошти надійшли аж у липні 2018-го, всього 30 тисяч гривень, а не 200, як просили. Зараз дуже багато заяв від учасників АТО. Гроші, які нам кинули наче кістку, навряд чи суттєво вплинуть на стан справ, адже їх навіть не вистачить на покрівлю», – каже Анастасія.
Разом з тим ситуація на Рівненщині значно гірша, ніж на Волині. Заступник керівника Фонду індивідуального житлового будівництва на селі Олександр Доброжанський каже, що кошти на виконання цієї програми з держбюджету не виділялись більше 9 років, тому постійно йде недофінансування програм щодо планових показників.
А ось до Волині державна казна була щедрою, гроші на реалізацію програми виділялися щорічно.
У 2017 році на Рівненщині на виконання заходів програми заклали 2 мільйони 163 тисячі гривень.
Програма «Власний дім» на Волині і Рівненщині відрізняються не тільки обсягом фінансування, кількістю громадян, яким пощастило, а й напрямками підтримки. Волинь виділяє кошти на кредити для будівництва житла, його придбання, реконструкцію, підведення інженерних мереж, а також … придбання корів. На Рівненщині теж будують, купують, реконструюють, утеплюють, та газифікують. А от на корів коштів не закладають.
Разом з тим Волинь запланувала на 2018 рік виділити на реалізацію програми «Власний дім» вже 24 мільйони гривень. А рівняни планують освоїти всього 5 мільйонів гривень.
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Про це йдеться в матеріалі Оксани Петрук на шпальтах видання Громадське. Волинь.
Згідно з інформацією департаментів агропромислового розвитку обох областей, у 2016 році волинські селяни отримали кредитів обсягом понад 12 мільйонів гривень, а рівненські – трохи більше, ніж 1,1 мільйона гривень.
У 2017-ому пропорції майже не змінились: Волинь освоїла майже 11,5 мільйона, а Рівненщина – понад два мільйони. І це при тому, що частка сільського населення у Рівненській області більша, ніж у Волинській: 52,2% проти 47,7%.
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» створена на виконання указу президента України від 1998 року. ЇЇ мета – забезпечити житлом або ж поліпшити житлові умови населення в сільській місцевості. Іншими словами – розвиток села.
Молоді сім’ї можуть скористатися цією програмою, взявши довгострокові кредити під 3% річних на будівництво, придбання, реконструкцію житла, підведення комунікацій чи утеплення. Про ці можливості їм повідомляють у місцевих радах, над цим також працюють чиновники профільних управлінь.
Розпорядниками коштів програми є аграрні департаменти при ОДА, а одержувачами – фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Кошти з обласного бюджету виділяються тим громадам, де органи місцевого самоврядування передбачили співфінансування програми із місцевих бюджетів.
У 2017 році на Волині на виконання заходів програми заклали 11,65 млн.грн.
«У фінансування включились усі 16 районів, 2 об’єднані територіальні громади: Зимнівська та Прилісненська», – звітує екс-директор Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Володимир Корнейчик.
За рахунок коштів бюджетів всіх рівнів:
введено 47 житлових будинків загальною площею 5640 м2;
виділено кошти на реконструкцію 32-х житлових будинків;
надано кредитів на придбання 15-х житлових будинків;
власникам ОСГ виділено кошти на придбання 8 корів.
Щастить не всім. У 2017 році за позикою в обласний Фонд звернулось 462 жителів села, кредити отримали 167 сільських мешканців.
Отримати пільгові кредити за цією програмою непросто, – каже волинянка Анастасія Стасюк. Вона разом з чоловіком і двома малолітніми дітьми винаймає квартиру в одному з райцентрів. Жінка каже, що прийняли рішення будуватися, бо хочуть мати власний дах над головою. Заяву і всі документи сім’я Стасюків подала ще два роки тому.
«У грудні 2016 року нас поставили на чергу в області. У Фонді сказали, що сума, яку ми просимо, підйомна і нам дадуть її двома траншами. Це кредит на 15 років. Сказали, що кошти будуть в кінці першого кварталу 2017 року. Не сталося. Ми почали будуватися. Кошти надійшли аж у липні 2018-го, всього 30 тисяч гривень, а не 200, як просили. Зараз дуже багато заяв від учасників АТО. Гроші, які нам кинули наче кістку, навряд чи суттєво вплинуть на стан справ, адже їх навіть не вистачить на покрівлю», – каже Анастасія.
Разом з тим ситуація на Рівненщині значно гірша, ніж на Волині. Заступник керівника Фонду індивідуального житлового будівництва на селі Олександр Доброжанський каже, що кошти на виконання цієї програми з держбюджету не виділялись більше 9 років, тому постійно йде недофінансування програм щодо планових показників.
А ось до Волині державна казна була щедрою, гроші на реалізацію програми виділялися щорічно.
У 2017 році на Рівненщині на виконання заходів програми заклали 2 мільйони 163 тисячі гривень.
Програма «Власний дім» на Волині і Рівненщині відрізняються не тільки обсягом фінансування, кількістю громадян, яким пощастило, а й напрямками підтримки. Волинь виділяє кошти на кредити для будівництва житла, його придбання, реконструкцію, підведення інженерних мереж, а також … придбання корів. На Рівненщині теж будують, купують, реконструюють, утеплюють, та газифікують. А от на корів коштів не закладають.
Разом з тим Волинь запланувала на 2018 рік виділити на реалізацію програми «Власний дім» вже 24 мільйони гривень. А рівняни планують освоїти всього 5 мільйонів гривень.
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