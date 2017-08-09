Через «мокрі жнива» на Волині може подорожчати хліб, - ЗМІ





Тож аграрії підраховують збитки, а споживачам слід готуватися до здорожчання цін на хлібобулочні вироби, - повідомляє



Комбайнер Леонід каже, що за сотку бере з людей 25-30 гривень. ощова погода каже чоловік наробила чималого клопоту зі збором зернових.



А волинянин Валерій спеціально відпросився з роботи, бо ж, поки сприятливі погодні умови, треба змолотити зерно.



На полях волинського аграрія Ігоря Павловича – кипить робота. Поки є можливість, каже чоловік, докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше зібрати збіжжя. Щоправда прибутковим цей рік, каже господарник, назвати важко.



Окрім того, каже Ігор Павлович, через те що у період цвітіння зернових кинувся грибок, більша частина врожаю вже не має вищого 6-го класу, а має набагато нижчий, що суттєво вдарить по ціні.



Так званий дефіцит доброго врожаю вдарить не лише по гаманцях аграріїв, а й по фінансах простих людей-споживачів. Адже через те, що якісного зерна мало, хліб різнитимиться як у якості, так і за цінами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рясні та затяжні дощі неабияк загальмували жнивну кампанію на Волині. Окрім того, це позначиться і на якості зерна.Тож аграрії підраховують збитки, а споживачам слід готуватися до здорожчання цін на хлібобулочні вироби, - повідомляє Перший Комбайнеркаже, що за сотку бере з людей 25-30 гривень. ощова погода каже чоловік наробила чималого клопоту зі збором зернових.А волинянинспеціально відпросився з роботи, бо ж, поки сприятливі погодні умови, треба змолотити зерно.На полях волинського аграрія– кипить робота. Поки є можливість, каже чоловік, докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше зібрати збіжжя. Щоправда прибутковим цей рік, каже господарник, назвати важко.Окрім того, каже Ігор Павлович, через те що у період цвітіння зернових кинувся грибок, більша частина врожаю вже не має вищого 6-го класу, а має набагато нижчий, що суттєво вдарить по ціні.Так званий дефіцит доброго врожаю вдарить не лише по гаманцях аграріїв, а й по фінансах простих людей-споживачів. Адже через те, що якісного зерна мало, хліб різнитимиться як у якості, так і за цінами.

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