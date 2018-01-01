Новий дитмайданчик спровокував сварки у селі під Луцьком
Сьогодні, 01:52
Навколо нового дитячого майданчика у селі Тарасове Луцького району вирують пристрасті.
Про це повідомляє 12 канал.
Тиждень обабіч стадіону у селі Тарасове Луцького району встановили металеві конструкції – перекладини, карусель із сидіннями, бруси, гірку. Втім, новою сільською атракцією задоволені не всі мешканці Тарасового.
За декілька годин після встановлення його проінспектували місцеві активісти. Переконують – помітили, як вітер хитає конструкції. Вирішили, що їх не забетонували, тож і самі вирішили випробувати їх на міцність.
Про подробиці конфлікту – у відео.
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Про це повідомляє 12 канал.
Тиждень обабіч стадіону у селі Тарасове Луцького району встановили металеві конструкції – перекладини, карусель із сидіннями, бруси, гірку. Втім, новою сільською атракцією задоволені не всі мешканці Тарасового.
За декілька годин після встановлення його проінспектували місцеві активісти. Переконують – помітили, як вітер хитає конструкції. Вирішили, що їх не забетонували, тож і самі вирішили випробувати їх на міцність.
Про подробиці конфлікту – у відео.
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