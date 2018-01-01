Новий дитмайданчик спровокував сварки у селі під Луцьком





Про це повідомляє



Тиждень обабіч стадіону у селі Тарасове Луцького району встановили металеві конструкції – перекладини, карусель із сидіннями, бруси, гірку. Втім, новою сільською атракцією задоволені не всі мешканці Тарасового.



За декілька годин після встановлення його проінспектували місцеві активісти. Переконують – помітили, як вітер хитає конструкції. Вирішили, що їх не забетонували, тож і самі вирішили випробувати їх на міцність.



Про подробиці конфлікту – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навколо нового дитячого майданчика у селі Тарасове Луцького району вирують пристрасті.Про це повідомляє 12 канал Тиждень обабіч стадіону у селі Тарасове Луцького району встановили металеві конструкції – перекладини, карусель із сидіннями, бруси, гірку. Втім, новою сільською атракцією задоволені не всі мешканці Тарасового.За декілька годин після встановлення його проінспектували місцеві активісти. Переконують – помітили, як вітер хитає конструкції. Вирішили, що їх не забетонували, тож і самі вирішили випробувати їх на міцність.Про подробиці конфлікту – у відео.

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