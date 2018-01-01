вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий дитмайданчик спровокував сварки у селі під Луцьком

Новий дитмайданчик спровокував сварки у селі під Луцьком
Навколо нового дитячого майданчика у селі Тарасове Луцького району вирують пристрасті.

Про це повідомляє 12 канал.

Тиждень обабіч стадіону у селі Тарасове Луцького району встановили металеві конструкції – перекладини, карусель із сидіннями, бруси, гірку. Втім, новою сільською атракцією задоволені не всі мешканці Тарасового.

За декілька годин після встановлення його проінспектували місцеві активісти. Переконують – помітили, як вітер хитає конструкції. Вирішили, що їх не забетонували, тож і самі вирішили випробувати їх на міцність.

Про подробиці конфлікту – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитмайданчик, Волинь, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приват24 запустив сервіс «Тверезий водій»*
Сьогодні, 03:03
Новий дитмайданчик спровокував сварки у селі під Луцьком
Сьогодні, 01:52
Поліція створить мобільні групи для протидії домашньому насильству в Луцьку
Сьогодні, 00:55
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 00:20
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Все краще дітям: руїна на місці дитмайданчика Все краще дітям: руїна на місці дитмайданчика
01 червень, 00:48
«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО «Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
06 серпень, 11:33
Ще один суд на Волині зупиняє роботу Ще один суд на Волині зупиняє роботу
01 серпень, 22:23
Район «Болото»: ківерцівська вулиця не бачила асфальту більше 50 років. ВІДЕО Район «Болото»: ківерцівська вулиця не бачила асфальту більше 50 років. ВІДЕО
01 серпень, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приват24 запустив сервіс «Тверезий водій»*
Сьогодні, 03:03
 0
Новий дитмайданчик спровокував сварки у селі під Луцьком
Сьогодні, 01:52
 0
Поліція створить мобільні групи для протидії домашньому насильству в Луцьку
Сьогодні, 00:55
 0
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 00:20
 0
7 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8