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Курс гривні впаде до 30 за долар, - експерти

Курс гривні впаде до 30 за долар, - експерти
Раніше очікуваного почалася девальвація гривні. Нині долар у обмінниках продають за 27,5 гривень чи навіть вище. Хоча ще 3 тижні тому курс був на цілу гривню міцнішим.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Після відносно стабільних червня та липня курс долара та євро знову поповзли вгору. При цьому валюта зростає в ціні щодня. Лише за сьогодні долар на міжбанку здорожчав на 6 копійок. У Нацбанку пояснюють: в усьому винні іноземці, котрі виводять за кордон дивіденди. Крім того, у липні вони отримали гроші за держоблігації. Простіше кажучи, на ринку стало менше доларів. От курс і зріс. Як відзначають в НБУ, сезонно.

Аби стабілізувати ситуацію, Нацбанк виходить із так званими інтервенціями – щодня продає банкам мільйони доларів. Та курс усе одно зростає. На думку фахівців, сильнішою гривня вже не буде і так звана традиційна осіння девальвація розпочнеться на місяць раніше.

100% точних прогнозів курсу дати неможливо. Але відтепер від гривні очікують поступового зниження до передбачених у бюджеті майже 30 гривень за долар.

Раніше експерти прогнозували сезонне підвищення курсу долара з кінця серпня – початку вересня.



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Теги: курс, долар, гриивня
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