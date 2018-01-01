На «Ягодині» митники вилучили електропристроїв на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

Волинські митники на посту «Ягодин» вилучили комерційну партію електропристроїв на понад 1,5 мільйона гривень.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Волинські митники під час огляду багажного відділення автомобіля виявили у ньому не задекларований і не заявлений при усному опитуванні товар, а саме: 305 пристроїв захисного відключення та 172 диференційних автоматичних вимикачів торгівельної марки SIEMENS.Загальна вартість товару – 1,526 млн гривень.Партію електропристроїв намагався провезти без сплати митних платежів мешканець Житомира, який в'їжджав в Україну з Польщі через пункт пропуску Ягодин.Через недекларування товару комерційного призначення чоловіка притягнуть до відповідальності за ст.. 472 Митного Кодексу України, що передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків його вартості та конфіскацію.До рішення суду за цією справою електропристрої тимчасово вилучені на склад митниці.