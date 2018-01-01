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На «Ягодині» митники вилучили електропристроїв на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

На «Ягодині» митники вилучили електропристроїв на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Волинські митники на посту «Ягодин» вилучили комерційну партію електропристроїв на понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Волинські митники під час огляду багажного відділення автомобіля виявили у ньому не задекларований і не заявлений при усному опитуванні товар, а саме: 305 пристроїв захисного відключення та 172 диференційних автоматичних вимикачів торгівельної марки SIEMENS.

Загальна вартість товару – 1,526 млн гривень.

Партію електропристроїв намагався провезти без сплати митних платежів мешканець Житомира, який в'їжджав в Україну з Польщі через пункт пропуску Ягодин.

Через недекларування товару комерційного призначення чоловіка притягнуть до відповідальності за ст.. 472 Митного Кодексу України, що передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків його вартості та конфіскацію.

До рішення суду за цією справою електропристрої тимчасово вилучені на склад митниці.
На «Ягодині» митники вилучили електропристроїв на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

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Теги: митниця, Ягодин, ввіз, декларація, порушення, вилучення
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