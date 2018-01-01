На Львівщині у готелі отруїлось 16 дітей





Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, - передає



"Потерпілих госпіталізували вчора ввечері. У всіх - діагноз "харчова токсикоз-інфекція". Постраждалі у стані середньої важкості", - проінформували у департаменті.



Шістнадцять дітей - 2001-2006 року народження. Усі вони - мешканці Шепетівського району. Обставини інциденту з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У готелі "Джем", у селі Раковець Львівскьої області, отруїлися 17 людей, з яких 16 - діти.Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, - передає УНН "Потерпілих госпіталізували вчора ввечері. У всіх - діагноз "харчова токсикоз-інфекція". Постраждалі у стані середньої важкості", - проінформували у департаменті.Шістнадцять дітей - 2001-2006 року народження. Усі вони - мешканці Шепетівського району. Обставини інциденту з’ясовуються.

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