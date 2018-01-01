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На Львівщині у готелі отруїлось 16 дітей

На Львівщині у готелі отруїлось 16 дітей
У готелі "Джем", у селі Раковець Львівскьої області, отруїлися 17 людей, з яких 16 - діти.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, - передає УНН.

"Потерпілих госпіталізували вчора ввечері. У всіх - діагноз "харчова токсикоз-інфекція". Постраждалі у стані середньої важкості", - проінформували у департаменті.

Шістнадцять дітей - 2001-2006 року народження. Усі вони - мешканці Шепетівського району. Обставини інциденту з’ясовуються.

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Теги: отруєння, готель
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