Скільки у Луцьку заробляють медики





Управління охорони здоров'я Луцької міської ради повідомило, що відповідно до штатного розпису у 2017 році у місцевих лікарнях не вистачало 41 медпрацівника (було передбачено 2122,75 посад, однак зайнято було 2081,5 посад), - пише



Серед них не вистачало 24 лікаря. Цікаво, що у 2017 середня заробітна плата медиків без вирахування податків та зборів у Луцьку становила:



лікар − 6 152 гривень;

медсестра − 4 342 гривні;

санітарка − 3 540 гривень.



Вже станом на липень цього року згідно із затвердженими штатних розписів передбачено 802,25 лікарських посад, а фактично зайнято знову менше - 761,25. Тобто у липні 2018 року в Луцьку не вистачало вже 41 лікаря.



Хоча зі зростанням "мінімалки", лікарські зарплати неістотно, але все ж зросли. В липні в середньому лікарям нараховували 6 970 гривень (+818 грн). Трохи менше виросла офіційна зарплата медсестри - 4 662 гривень (+320 грн). Неістотне зростання оплати за працю відчули на своїх гаманцях санітарки та інші працівники, що належать до категорії молодших медпрацівників - 3 984 гривні на місяць (+444 грн).



Проте наведені цифри - це так звана "брудна" зарплата, з якої ще вираховуються податки та збори (18% - податок з доходів фізичних осіб, 1,5% військового збору, ще можуть бути профспілкові внески). Тобто "чиста" зарплата буде десь на п'яту частину менша.



Щоб зрозуміти на конкретних прикладах, скільки ж зараз орієнтовно отримує луцький медик, ІА "Конкурент" попросило в запиті на інформацію назвати зарплати за заданими параметрами.



Тож, з'ясувалось що, наприклад, лікарю-стажисту хірургічного профілю нараховують зарплату на 7 гривень вище "мінімалки" (3 207 гривень). А ось нейрохірург з 25-річним стажем роботи отримає "на руки" 6 247 гривень.



Нагадаємо, що середня зарплата луцького вчителя становить 9 500 гривень.



Скільки ж зарплати "чистими" в середньому отримують окремі медпрацівники, дивіться в інфографіці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Праця луцьких медиків на сьогодні оплачується подекуди на межі мінімальної зарплати, а тим часом у лікарнях досі не вистачає персоналу.Управління охорони здоров'я Луцької міської ради повідомило, що відповідно до штатного розпису у 2017 році у місцевих лікарнях не вистачало 41 медпрацівника (було передбачено 2122,75 посад, однак зайнято було 2081,5 посад), - пише ІА "Конкурент" Серед них не вистачало 24 лікаря. Цікаво, що у 2017 середня заробітна плата медиків без вирахування податків та зборів у Луцьку становила:лікар − 6 152 гривень;медсестра − 4 342 гривні;санітарка − 3 540 гривень.Вже станом на липень цього року згідно із затвердженими штатних розписів передбачено 802,25 лікарських посад, а фактично зайнято знову менше - 761,25. Тобто у липні 2018 року в Луцьку не вистачало вже 41 лікаря.Хоча зі зростанням "мінімалки", лікарські зарплати неістотно, але все ж зросли. В липні в середньому лікарям нараховували 6 970 гривень (+818 грн). Трохи менше виросла офіційна зарплата медсестри - 4 662 гривень (+320 грн). Неістотне зростання оплати за працю відчули на своїх гаманцях санітарки та інші працівники, що належать до категорії молодших медпрацівників - 3 984 гривні на місяць (+444 грн).Проте наведені цифри - це так звана "брудна" зарплата, з якої ще вираховуються податки та збори (18% - податок з доходів фізичних осіб, 1,5% військового збору, ще можуть бути профспілкові внески). Тобто "чиста" зарплата буде десь на п'яту частину менша.Щоб зрозуміти на конкретних прикладах, скільки ж зараз орієнтовно отримує луцький медик, ІА "Конкурент" попросило в запиті на інформацію назвати зарплати за заданими параметрами.Тож, з'ясувалось що, наприклад, лікарю-стажисту хірургічного профілю нараховують зарплату на 7 гривень вище "мінімалки" (3 207 гривень). А ось нейрохірург з 25-річним стажем роботи отримає "на руки" 6 247 гривень.Нагадаємо, що середня зарплата луцького вчителя становить 9 500 гривень.Скільки ж зарплати "чистими" в середньому отримують окремі медпрацівники, дивіться в інфографіці.

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