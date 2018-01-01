Власник кіоска на луцькій автостанції заявляє, що його нерухомість хотіли забрати

Власник кіоска на території автостанції у Луцькукаже, що сьогодні вночі представники прат «ВОПАС» намагалися забрати його майно - магазин «Черемош».Про це він розповів 7 серпня.За словами чоловіка, сьогодні о 1 ночі йому зателефонувала охорона.«Повідомили, що на територію автостанції проникли люди з авто вишкою і проводять демонтаж об’єкту нерухомості»,- пригадав Герун.На місце викликали поліцію. Коли Герун приїхав на місце, тут вже були правоохоронці, а кіоск, за його словами, був завалений на один бік. Окрім того, на паркані замалювали слова «живе пиво, хот-доги, чебуреки». За словами підприємця, кіоск зсунули на кілька метрів, всередині будо 8 холодильників, тож техніка попадала.«Не змогли підняти , тільки відірвали від фундаменту», - каже Герун.«Це капітальна споруда, у мене є право власності, всі документи»,- запевнив підприємець.Сьогодні вночі він написав заяву до правоохоронців стосовно нібито погроз від керівників «ВОПАСу» та щодо того, що намагалися «пересунути» магазин «Черемош».«Виник спір щодо користування земельною ділянкою комунальної власності. На сьогодні договір оренди є припинений в підприємства автостанцій, він є непоновленим. В позові про поновлення оренди землі автостанції відмовлено. Відповідно зараз є ряд справ, які перебувають на розгляді різних інстанцій»,- додав юрист Геруна. За його словами, підприємець неодноразово намагався примиритися із представниками АС, одна це нічим не закінчилося.Нагадаємо, вчора на автостанції заявляли, що уночі на 6 серпня автокран від Геруна підіймав «Черемош» та змінював місце його розташування, розвернувши споруду.