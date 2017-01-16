Держбюджет втратив понад мільйон через голову Апеляційного суду Волині





Про це інтернет-виданню



2 серпня 2018 року голова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк скасував рішення Луцького міськрайонного суду про накладення арешту на вилучену партію контрабанди (200 тисяч доларів), що була затримана співробітниками СБУ у червні цього року біля пункту пропуску «Ягодин». Згідно з повідомленням на офіційному сайті СБУ, «правоохоронці зупинили вантажний автомобіль поблизу кордону, який за документами ввіз «конструкцію будівельну збірну з чорних металів (вживана теплиця)», задекларованою вартістю 36 тисяч гривень. Під час перевірки оперативники спецслужби виявили у вантажівці автомобільні запчастини загальною вартістю майже 200 тисяч доларів США. Митні платежі, які повинні були бути сплачені до державного бюджету, становлять приблизно сорок тисяч американських доларів». Однак дороговартісний вантаж у зоні митного контролю перетворився у б/у теплицю вартістю лише 36,406 тисячі гривень, за яку сплатили мізерні митні платежі.



Після виїзду з пункту пропуску, вантажівку затримали правоохоронці, які й задокументували злочин. Луцький міськрайонний суд наклав арешт на вантаж та автомобіль. Однак сторона захисту подала клопотання до Апеляційного суду Волинської області про скасування рішення суду першої інстанції, стверджуючи, що вилучені автозапчастини не перетинали державний кордон, а були завантажені після того, як авто вʼїхало в Україну. Проте, як стверджує співрозмовник, зазначені аргументи є безпідставними, оскільки вантажівка вʼїхала в Україну о 14:45, а вже о 15:00 вантажівку затримали правоохоронці. З його слів, вивантажити 1 тонну металічної конструкції (теплицю) та завантажити 15 тон автозапчастин за цей час неможливо.



Однак голова Апеляційного суду Петро Філюк не врахував наведених аргументів і не лише скасував рішення суду першої інстанції, а й повернув усе вилучене майно його «власникам». У результаті цього, державний бюджет України недоотримає понад мільйон гривень митних платежів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Апеляційного суду Волинської області скасував рішення Луцького міськрайонного суду про накладення арешту на вилучену партію контрабанди ( 200 тисяч доларів), що була затримана співробітниками СБУ у червні цього року біля пункту пропуску «Ягодин». Внаслідок цього держбюджет недоотримає понад мільйон гривень.Про це інтернет-виданню «Волинь Online» стало відомо з джерел в органах прокуратури.2 серпня 2018 року голова Апеляційного суду Волинської областіскасував рішення Луцького міськрайонного суду про накладення арешту на вилучену партію контрабанди (200 тисяч доларів), що була затримана співробітниками СБУ у червні цього року біля пункту пропуску «Ягодин». Згідно з повідомленням на офіційному сайті СБУ, «правоохоронці зупинили вантажний автомобіль поблизу кордону, який за документами ввіз «конструкцію будівельну збірну з чорних металів (вживана теплиця)», задекларованою вартістю 36 тисяч гривень. Під час перевірки оперативники спецслужби виявили у вантажівці автомобільні запчастини загальною вартістю майже 200 тисяч доларів США. Митні платежі, які повинні були бути сплачені до державного бюджету, становлять приблизно сорок тисяч американських доларів». Однак дороговартісний вантаж у зоні митного контролю перетворився у б/у теплицю вартістю лише 36,406 тисячі гривень, за яку сплатили мізерні митні платежі.Після виїзду з пункту пропуску, вантажівку затримали правоохоронці, які й задокументували злочин. Луцький міськрайонний суд наклав арешт на вантаж та автомобіль. Однак сторона захисту подала клопотання до Апеляційного суду Волинської області про скасування рішення суду першої інстанції, стверджуючи, що вилучені автозапчастини не перетинали державний кордон, а були завантажені після того, як авто вʼїхало в Україну. Проте, як стверджує співрозмовник, зазначені аргументи є безпідставними, оскільки вантажівка вʼїхала в Україну о 14:45, а вже о 15:00 вантажівку затримали правоохоронці. З його слів, вивантажити 1 тонну металічної конструкції (теплицю) та завантажити 15 тон автозапчастин за цей час неможливо.Однак голова Апеляційного суду Петро Філюк не врахував наведених аргументів і не лише скасував рішення суду першої інстанції, а й повернув усе вилучене майно його «власникам». У результаті цього, державний бюджет України недоотримає понад мільйон гривень митних платежів.

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