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Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО

Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Добротний, великий кавун обійдеться лучанам у межах 65-80 гривень. За ці гроші можна купити, для прикладу, 4 кілограми персиків або 2 кілограми винограду. Адже кілограм кавунів у Луцьку майже скрізь продають за 8 гривень.

Продавці баштанних на Старому ринку Луцька розповідають, що кавуни коштують так дорого через несприятливу цьогоріч погоду для їхнього дозрівання. Переконують, що у всьому винні зливи. Тож найменша ціна за кавуни, яку вдалося знайти на Старому ринку, - 7 гривень за кілограм.

Везти кавуни з Херсону, до того ж, цього року стало дещо дорожче, ніж минулого. Тож через сукупність цих факторів ціни на цю ягоду в Луцьку, як і загалом в Україні, "кусаються", а кавунових точок продажу дещо менше, ніж у минулі роки.

Продаці кавунів також запевняють, що баштанний сезон - якраз у розпалі, тож прогнозують, що ціни таки знизяться на 2-3 гривні за кілограм.

Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО

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Теги: Кавуни, ціни, ринок, Луцьк
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Коментарі 1
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"Тож найменша ціна за каву, яку вдялося знайти на Старому ринку, - 7 гривень за кілограм." було б добре )
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