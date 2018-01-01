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Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку

Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Лучани скаржать, що моркву цьогорічного літа купують ледь не поштучно, бо ціни на цей овоч поки "кусаються".

Так, за цю складову борщового набору на Центральному (Старому) ринку Луцька продавці просять 20-25 гривень за кілограм. Зауважимо, що, для прикладу, персики на цьому ж ринку можна купити від 18 гривень за кілограм.

Морква ж меншого розміру коштує на ринку приблизно 20 гривень за кілограм, більшого - 25 гривень. Можна знайти на ринку і геть дрібні коренеплоди. За таку моркву продавці просять 15 гривень за кілограм або 10 гривень за пучок. Каже що в людей морква не посходила.

Продавці на старому ринку розповідають, що цьогоріч в господарів часто морква просто не зійшла. До того ж, у час, коли їй була потрібна волога, була засуха.

Додають, що після осіннього збору врожаю мокрва таки здешевшає.

Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку

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Теги: Морква, ціни, ринок, Луцьк, вибір редактора
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