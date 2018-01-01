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«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
На "Бандерштат" ходять вже не лише родинами і поколіннями, але й колективами. Дружба тут міцнішає, а дух єдності стає впевненішим.

Колектив постійного партнера фестивалю заводу “Кромберг енд Шуберт” - фестивальники завзяті, драйвові і дружні. Кажуть, що відвідини фестивалю - це вже одна з корпоративних традицій. Компанія надає працівникам можливість придбати квитки за половину вартості. Крошівці (так лагідно називають працівників КроШу), яких на "Бандерштаті" було чимало, поділилися свіжими враженнями від трьох фестивальних драйвових днів.

Петро Чучман

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


"На "Бандерштаті" я вже не вперше. Стараюсь ходити кожного року і завжди відкриваю для себе щось нове. Цього року порадували моїх два улюблених гурти: "Гуцул" Каліпсо та "Борщ". Хочеться, щоб на фестиваль і надалі приїздили нові гурти, особливо цікаво знойомитися із творчістю маловідомих артистів".

Альона Кух

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


"На фестивалі вже втретє. Кожного року приїздять нові та цікаві гурти. Дійство просто неймовірне. Дякую дирекції підприємства за те, що сприяють тому, аби наш відпочинок був цікавим та насиченим. Я дуже люблю такі фестивалі і пішла б, навіть якби квитки були дорожчими і підприємство не відшкодовувало частину їх вартості".

Роман Сас

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


"Дуже сподобалася організація та атмосфера фесту. Мені його порадили друзі і я дуже задоволений, що пішов".

Ольга Лапка

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


"На "Бандерштаті" я перший раз. За три дні побачила стільки виступів, як за три роки. Фестиваль подобається тому, що проходить на природі і квиток вартує недорого. До того ж підприємство компенсовує половину його вартості. Такою вигідною пропозицією ми з чоловіком скористались обоє.

Нам імпонує те, що фестиваль безалкогольний. На території проведення чисто та затишно, порядні та культурні відвідувачі. Дуже сподобалися виступи гуртів "Юркеш" та "Гуцул Каліпсо". Також ми допізна засиджувалися на тихій сцені".

Олександр Якименко

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


"На "Бандерштаті" я вдруге. Організація сподобалася ще більше, ніж минулого року. Різні гурти, музика на будь-який смак. Враження найпозитивніші, наступного року теж обов’язково піду на цей фестиваль".

Діана Назарчук

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


"На "Бандерштаті" я вперше. Це дійсно фестиваль українського руху, української течії, українського духу. Він допомагає розвивати не тільки українську музику, а й туризм в Україні.

Тут я вперше познайомилася з багатьма музичними гуртами. Також дуже сподобався виступ моєї улюбленої групи "Друга ріка". Приємно, що наше підприємство є одним із партнерів цього фесту".


Наталія Стецюк

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


"Вперше на "Бандерштат" я потрапила 6 років тому і з того часу вже не пропускаю. Дуже подобається формат заходу, спрямований на національну тематику, цікаві гутірки, українська музика, а також дружня атмосфера та контингент – свідомі і відкриті у спілкуванні люди.

На "Бандерштаті я кожного року стараюся відкрити для себе якогось нового письменника". Нинішнього року ним став Сергій Жадан. Коли наживо чуєш вірші у виконанні їх автора, то це аж ніяк не зрівняєш із читання збірки. Музичним відкриттям для мене став гурт "Літай".

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*


За роки роботи на підприємстві багато з нас стали справжніми друзями і на "Бандерштаті" ми завжди відпочиваємо разом. Цей фестиваль зближує!"

«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*



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Теги: Кромберг енд Шуберт, Бандерштат, Луцьк
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