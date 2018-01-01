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На волинському пункті пропуску водій «євробляхи» заблокував рух. ВІДЕО

На волинському пункті пропуску водій «євробляхи» заблокував рух. ВІДЕО
Водій Mercedes на іноземній реєстрації вимагав пропустити його без черги через митний пункт пропуску «Устилуг».

Про це пише БУГ.

Рух припинився через водія Mercedes на іноземній реєстрації, який вимагав пропустити його без черги, близько 01:00, 7 серпня.

Цілу ніч не пропускали жодного автомобіля та автобуса через конфлікт із чоловіком. На місце прибули правоохоронці.

Як говорять очевидці, водій вимагав пропустити його без черги, хамив правоохоронцям, обзивав та між ними відбулася шарпанина.

Зранку 7-го серпня, близько 10:30 вдалося вирішити ситуацію, чоловіка забрали в поліцейський автомобіль, рух відновили.

За ніч на митниці сформувалася черга в більш як 100 автомобілів, у яких перебували і пасажири з маленькими дітьми, в тому числі «застрягли» і рейсові автобуси.


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Теги: Устилуг, скандал, пункт пропуску, Волинь
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Коментарі 1
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Хватить пудрити мозок людям! Ви приїдьте хоч раз коли "робоча" зміна, і подивіться і відзніміть як їдуть місцеві. Хоча б один раз, і яка реакція ПОЛЮЦЇ на дорогущий мерседес. Пообпісювались і все. якби на жигулю влізла так проста людина, то вони в перші пару хв вже руки заламували б, герої обісцяні
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