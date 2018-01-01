На волинському пункті пропуску водій «євробляхи» заблокував рух. ВІДЕО





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Рух припинився через водія Mercedes на іноземній реєстрації, який вимагав пропустити його без черги, близько 01:00, 7 серпня.



Цілу ніч не пропускали жодного автомобіля та автобуса через конфлікт із чоловіком. На місце прибули правоохоронці.



Як говорять очевидці, водій вимагав пропустити його без черги, хамив правоохоронцям, обзивав та між ними відбулася шарпанина.



Зранку 7-го серпня, близько 10:30 вдалося вирішити ситуацію, чоловіка забрали в поліцейський автомобіль, рух відновили.



За ніч на митниці сформувалася черга в більш як 100 автомобілів, у яких перебували і пасажири з маленькими дітьми, в тому числі «застрягли» і рейсові автобуси.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій Mercedes на іноземній реєстрації вимагав пропустити його без черги через митний пункт пропуску «Устилуг».Про це пише БУГ Рух припинився через водія Mercedes на іноземній реєстрації, який вимагав пропустити його без черги, близько 01:00, 7 серпня.Цілу ніч не пропускали жодного автомобіля та автобуса через конфлікт із чоловіком. На місце прибули правоохоронці.Як говорять очевидці, водій вимагав пропустити його без черги, хамив правоохоронцям, обзивав та між ними відбулася шарпанина.Зранку 7-го серпня, близько 10:30 вдалося вирішити ситуацію, чоловіка забрали в поліцейський автомобіль, рух відновили.За ніч на митниці сформувалася черга в більш як 100 автомобілів, у яких перебували і пасажири з маленькими дітьми, в тому числі «застрягли» і рейсові автобуси.

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