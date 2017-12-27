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Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження

Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження
Поет з Луцька Павло Коробчук знявся у повнометражному українському фільмі про письменників розстріляне відродження.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, Павло взяв участь у зйомках повнометражного художнього фільму "Будинок "Слово".

"Провів майже весь день на знімальному майданчику - дуже цікавий досвід. Фільм про Розстріляне Відродження. "Це драматична історія українських письменників, яких зібрали в одному будинку під одним дахом, щоб змусити їх працювати в ім’я системи. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло". Надзвичайно важливий фільм. Бюджет - 60 млн грн, для українських фільмів, здається, дуже великий, так?" - йдеться у дописі.



Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження
Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження
Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження
Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження


Довідково:

«Розстріляне відродження» — літературно-мистецьке покоління 20 - початку 30-х рр. в Укра­їні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знище­не тоталітарним сталінським режимом. Література цього періоду відзначається багатством стилів, жанрів, вершинних мистецьких надбань.

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Теги: Павло Коробчук, мистецтво, література, кіно
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