Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження

Поет з Луцьказнявся у повнометражному українському фільмі про письменників розстріляне відродження.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.Так, Павло взяв участь у зйомках повнометражного художнього фільму "Будинок "Слово"."Провів майже весь день на знімальному майданчику - дуже цікавий досвід. Фільм про Розстріляне Відродження. "Це драматична історія українських письменників, яких зібрали в одному будинку під одним дахом, щоб змусити їх працювати в ім’я системи. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло". Надзвичайно важливий фільм. Бюджет - 60 млн грн, для українських фільмів, здається, дуже великий, так?" - йдеться у дописі.