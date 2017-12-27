Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження
Сьогодні, 11:23
Поет з Луцька Павло Коробчук знявся у повнометражному українському фільмі про письменників розстріляне відродження.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Так, Павло взяв участь у зйомках повнометражного художнього фільму "Будинок "Слово".
"Провів майже весь день на знімальному майданчику - дуже цікавий досвід. Фільм про Розстріляне Відродження. "Це драматична історія українських письменників, яких зібрали в одному будинку під одним дахом, щоб змусити їх працювати в ім’я системи. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло". Надзвичайно важливий фільм. Бюджет - 60 млн грн, для українських фільмів, здається, дуже великий, так?" - йдеться у дописі.
Довідково:
«Розстріляне відродження» — літературно-мистецьке покоління 20 - початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом. Література цього періоду відзначається багатством стилів, жанрів, вершинних мистецьких надбань.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Так, Павло взяв участь у зйомках повнометражного художнього фільму "Будинок "Слово".
"Провів майже весь день на знімальному майданчику - дуже цікавий досвід. Фільм про Розстріляне Відродження. "Це драматична історія українських письменників, яких зібрали в одному будинку під одним дахом, щоб змусити їх працювати в ім’я системи. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло". Надзвичайно важливий фільм. Бюджет - 60 млн грн, для українських фільмів, здається, дуже великий, так?" - йдеться у дописі.
Довідково:
«Розстріляне відродження» — літературно-мистецьке покоління 20 - початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом. Література цього періоду відзначається багатством стилів, жанрів, вершинних мистецьких надбань.
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