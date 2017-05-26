вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни, які пішли в ліс по гриби, знайшли снаряди

Волиняни, які пішли в ліс по гриби, знайшли снаряди
В лісосмузі 6 серпня поблизу села Нова Вижівка Старовижівського району, місцеві мешканці виявили 4 вибухонебезпечні предмети.

Вони ж зателефонували до служби порятунку. Ділянку, де виявили знахідку, огородили та охороняють працівники поліції до прибуття групи піротехніків, - інформує ДСНС У Волинській області.

Ще 5 снарядів часів минулих воєн знайшли громадяни поблизу селища Маневичі, сіл Розничі та Ведмежа Маневицького району та села Рівне Любомльського району, під час збирання грибів та роботи на полі.

Всі вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені у встановленому порядку.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: снаряди, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
Сьогодні, 11:48
У Луцьку невідомі порубали кущі та не прибрали після себе
Сьогодні, 11:48
Волиняни, які пішли в ліс по гриби, знайшли снаряди
Сьогодні, 11:24
Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження
Сьогодні, 11:23
На волинському пункті пропуску водій «євробляхи» заблокував рух. ВІДЕО
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
На Волині діти, які грались у полі, знайшли снаряди На Волині діти, які грались у полі, знайшли снаряди
05 квітень, 12:31
Поблизу волинських сіл знайшли арсенал часів Другої світової Поблизу волинських сіл знайшли арсенал часів Другої світової
26 травень, 2017, 17:17
Волинянин на городі знайшов снаряд часів Другої світової Волинянин на городі знайшов снаряд часів Другої світової
07 квітень, 2017, 14:57
На Волині виявили і знищили артилерійські снаряди На Волині виявили і знищили артилерійські снаряди
02 грудень, 2016, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Сьогодні, 12:46
 0
На Волині 5-річний хлопчик сам гуляв містом
Сьогодні, 12:25
 0
Під Києвом побили жінку через зауваження не смітити
Сьогодні, 12:07
 0
Скільки у Луцьку заробляють медики
Сьогодні, 12:01
 0
У Луцьку відбувся кінофестиваль «Lampa.doc». ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8