Волиняни, які пішли в ліс по гриби, знайшли снаряди





Вони ж зателефонували до служби порятунку. Ділянку, де виявили знахідку, огородили та охороняють працівники поліції до прибуття групи піротехніків, - інформує ДСНС У Волинській області.



Ще 5 снарядів часів минулих воєн знайшли громадяни поблизу селища Маневичі, сіл Розничі та Ведмежа Маневицького району та села Рівне Любомльського району, під час збирання грибів та роботи на полі.



Всі вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені у встановленому порядку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В лісосмузі 6 серпня поблизу села Нова Вижівка Старовижівського району, місцеві мешканці виявили 4 вибухонебезпечні предмети.Вони ж зателефонували до служби порятунку. Ділянку, де виявили знахідку, огородили та охороняють працівники поліції до прибуття групи піротехніків, - інформує ДСНС У Волинській області.Ще 5 снарядів часів минулих воєн знайшли громадяни поблизу селища Маневичі, сіл Розничі та Ведмежа Маневицького району та села Рівне Любомльського району, під час збирання грибів та роботи на полі.Всі вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені у встановленому порядку.

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