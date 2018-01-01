Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с. Когильно

2. 09:00 – 17:00

Хмелів - АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5

3.09:00 – 17:00 Магазин

с. Черників: вул. Ювілейна



Іваничівський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-200 09:30 – 17:00 с. Стара Лішня, вул. Миру 4-68

2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-113 09:30 – 17:00 с. Колона, вул. Польова

3 ПЛ-10 кВ Л 46-03 10:00 – 17:00 с. Колона вул. Роздольна, вул. Павлюка, вул. Незалежності, вул.Жовтнева, вул. Польова, с. Волиця вул. Молодіжна



Луцький район



1 ПЛ-10 кВ Л-33-02

(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00

с. Запусти: Продмаг №20;

с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе

ПЛ-10 кВ Л-33-03

(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.

ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин



ПЛ-10 кВ Л-33-04

(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”

с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,

смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200

ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база

ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція

ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)

с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”

2 КТП-221 09:00-17:00 ПСП «Агротехсервіс» - бригада №3



Любомльський та Шацький райони



1 пл-0.4 л-3 ктп-227 9:00 – 17:00 Школа с.Шацьк

Будинок школяра,

Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка

Церква ЕХБ

Дім молитви





смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди

2 пл-0.4 л-1,5 ктп-91 9:00 – 17:00 м.Любомль вул.Української Армії.Прикордонників

3 ктп-250 9:00- 17:00 с.Крушинець

4 пл-10 л 52-01 9:00- 17:00 с.р. церква дит.садок

Школа с.Згорани

Л-во с.Згорани

Магазин с.Згорани

Кафе "Вітерець"

Амбулаторія.

котельня амбулаторії

Бібліотека с.Згорани

Магазини



с.Згорани.Заозерне.Власюки

5 пл-0.4 л-1,2,6 ктп-255 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру

6 пл-0.4 л-3,4 ктп-259 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Чкалова, 2-18, 1-17

вул.Волинська, 9-17

вул.Незалежності, 49-67, 50

вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18

вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-58

2. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Сагайдачного

вул.Чкалова

вул.Шевченка

вул.Волинська

вул.Незалежності

вул.Лісова

вул.Мічуріна, 10-106, 112, 17-59

3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-147 09:00-17:00 Магазин «Зустріч» м.Нововолинськ

вул.М.Вовчка

вул.Лісна, 50, 54-56, 37-37а

вул.Русовичівська, 23, 25



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна

2. 9:00-17:00

с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги



Старовижівський район



1. 10:00-17:00 с.Дубечно вул.Молодіжна



Турійський район



1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин

2. 09:00-16:30

Туличівська с/р- клуб, школа, церква, ФАП, ФОП Домбровська В.Р.- магазин с.Вербично





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 8 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с. Когильно2. 09:00 – 17:00Хмелів - АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,53.09:00 – 17:00 Магазинс. Черників: вул. Ювілейна1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-200 09:30 – 17:00 с. Стара Лішня, вул. Миру 4-682 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-113 09:30 – 17:00 с. Колона, вул. Польова3 ПЛ-10 кВ Л 46-03 10:00 – 17:00 с. Колона вул. Роздольна, вул. Павлюка, вул. Незалежності, вул.Жовтнева, вул. Польова, с. Волиця вул. Молодіжна1 ПЛ-10 кВ Л-33-02(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. ВеселеПЛ-10 кВ Л-33-03(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. ХорохоринПЛ-10 кВ Л-33-04(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича базаПАТ «Укртрансгаз» - газова станціяПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”2 КТП-221 09:00-17:00 ПСП «Агротехсервіс» - бригада №31 пл-0.4 л-3 ктп-227 9:00 – 17:00 Школа с.ШацькБудинок школяра,Магазин смт.Шацьк вул.ШевченкаЦерква ЕХБДім молитвисмт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди2 пл-0.4 л-1,5 ктп-91 9:00 – 17:00 м.Любомль вул.Української Армії.Прикордонників3 ктп-250 9:00- 17:00 с.Крушинець4 пл-10 л 52-01 9:00- 17:00 с.р. церква дит.садокШкола с.ЗгораниЛ-во с.ЗгораниМагазин с.ЗгораниКафе "Вітерець"Амбулаторія.котельня амбулаторіїБібліотека с.ЗгораниМагазинис.Згорани.Заозерне.Власюки5 пл-0.4 л-1,2,6 ктп-255 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру6 пл-0.4 л-3,4 ктп-259 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.Чкалова, 2-18, 1-17вул.Волинська, 9-17вул.Незалежності, 49-67, 50вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-582. 09:00-17:00смт.Благодатневул.Сагайдачноговул.Чкаловавул.Шевченкавул.Волинськавул.Незалежностівул.Лісовавул.Мічуріна, 10-106, 112, 17-593 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-147 09:00-17:00 Магазин «Зустріч» м.Нововолинськвул.М.Вовчкавул.Лісна, 50, 54-56, 37-37авул.Русовичівська, 23, 251. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна2. 9:00-17:00с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги1. 10:00-17:00 с.Дубечно вул.Молодіжна1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин2. 09:00-16:30Туличівська с/р- клуб, школа, церква, ФАП, ФОП Домбровська В.Р.- магазин с.Вербично

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