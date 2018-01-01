Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині 8 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Когильно
2. 09:00 – 17:00
Хмелів - АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5
3.09:00 – 17:00 Магазин
с. Черників: вул. Ювілейна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-200 09:30 – 17:00 с. Стара Лішня, вул. Миру 4-68
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-113 09:30 – 17:00 с. Колона, вул. Польова
3 ПЛ-10 кВ Л 46-03 10:00 – 17:00 с. Колона вул. Роздольна, вул. Павлюка, вул. Незалежності, вул.Жовтнева, вул. Польова, с. Волиця вул. Молодіжна
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”
с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)
с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
2 КТП-221 09:00-17:00 ПСП «Агротехсервіс» - бригада №3
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 л-3 ктп-227 9:00 – 17:00 Школа с.Шацьк
Будинок школяра,
Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка
Церква ЕХБ
Дім молитви
смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди
2 пл-0.4 л-1,5 ктп-91 9:00 – 17:00 м.Любомль вул.Української Армії.Прикордонників
3 ктп-250 9:00- 17:00 с.Крушинець
4 пл-10 л 52-01 9:00- 17:00 с.р. церква дит.садок
Школа с.Згорани
Л-во с.Згорани
Магазин с.Згорани
Кафе "Вітерець"
Амбулаторія.
котельня амбулаторії
Бібліотека с.Згорани
Магазини
с.Згорани.Заозерне.Власюки
5 пл-0.4 л-1,2,6 ктп-255 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру
6 пл-0.4 л-3,4 ктп-259 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Чкалова, 2-18, 1-17
вул.Волинська, 9-17
вул.Незалежності, 49-67, 50
вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18
вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-58
2. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Сагайдачного
вул.Чкалова
вул.Шевченка
вул.Волинська
вул.Незалежності
вул.Лісова
вул.Мічуріна, 10-106, 112, 17-59
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-147 09:00-17:00 Магазин «Зустріч» м.Нововолинськ
вул.М.Вовчка
вул.Лісна, 50, 54-56, 37-37а
вул.Русовичівська, 23, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна
2. 9:00-17:00
с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги
Старовижівський район
1. 10:00-17:00 с.Дубечно вул.Молодіжна
Турійський район
1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин
2. 09:00-16:30
Туличівська с/р- клуб, школа, церква, ФАП, ФОП Домбровська В.Р.- магазин с.Вербично
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Когильно
2. 09:00 – 17:00
Хмелів - АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5
3.09:00 – 17:00 Магазин
с. Черників: вул. Ювілейна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-200 09:30 – 17:00 с. Стара Лішня, вул. Миру 4-68
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-113 09:30 – 17:00 с. Колона, вул. Польова
3 ПЛ-10 кВ Л 46-03 10:00 – 17:00 с. Колона вул. Роздольна, вул. Павлюка, вул. Незалежності, вул.Жовтнева, вул. Польова, с. Волиця вул. Молодіжна
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”
с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)
с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
2 КТП-221 09:00-17:00 ПСП «Агротехсервіс» - бригада №3
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 л-3 ктп-227 9:00 – 17:00 Школа с.Шацьк
Будинок школяра,
Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка
Церква ЕХБ
Дім молитви
смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди
2 пл-0.4 л-1,5 ктп-91 9:00 – 17:00 м.Любомль вул.Української Армії.Прикордонників
3 ктп-250 9:00- 17:00 с.Крушинець
4 пл-10 л 52-01 9:00- 17:00 с.р. церква дит.садок
Школа с.Згорани
Л-во с.Згорани
Магазин с.Згорани
Кафе "Вітерець"
Амбулаторія.
котельня амбулаторії
Бібліотека с.Згорани
Магазини
с.Згорани.Заозерне.Власюки
5 пл-0.4 л-1,2,6 ктп-255 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру
6 пл-0.4 л-3,4 ктп-259 9:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Чкалова, 2-18, 1-17
вул.Волинська, 9-17
вул.Незалежності, 49-67, 50
вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18
вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-58
2. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Сагайдачного
вул.Чкалова
вул.Шевченка
вул.Волинська
вул.Незалежності
вул.Лісова
вул.Мічуріна, 10-106, 112, 17-59
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-147 09:00-17:00 Магазин «Зустріч» м.Нововолинськ
вул.М.Вовчка
вул.Лісна, 50, 54-56, 37-37а
вул.Русовичівська, 23, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна
2. 9:00-17:00
с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги
Старовижівський район
1. 10:00-17:00 с.Дубечно вул.Молодіжна
Турійський район
1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин
2. 09:00-16:30
Туличівська с/р- клуб, школа, церква, ФАП, ФОП Домбровська В.Р.- магазин с.Вербично
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