У Луцьку невідомі порубали кущі та не прибрали після себе

У Луцьку на вулиці Шевченка позрізали кущі та залишили гілля.Про це на платформі "Відкрите місто" написалаЗа її словами, хтось порубав кущі та не прибрав після себе на вулиці Шевченка (навпроти магазину "Наш край")."З огляду місця роботи можна сказати впевнено, що цей "хтось"- відкривав огляд рекламного бігборду. Сьогодні такі ж роботи тривають на вул. Набережній (зі сторони р.Стир навпроти автомийок). Прохання: нехай після себе приберуть", - йдеться у повідомленні.