У Луцьку невідомі порубали кущі та не прибрали після себе
Сьогодні, 11:48
У Луцьку на вулиці Шевченка позрізали кущі та залишили гілля.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала Ольга Гунько.
За її словами, хтось порубав кущі та не прибрав після себе на вулиці Шевченка (навпроти магазину "Наш край").
"З огляду місця роботи можна сказати впевнено, що цей "хтось"- відкривав огляд рекламного бігборду. Сьогодні такі ж роботи тривають на вул. Набережній (зі сторони р.Стир навпроти автомийок). Прохання: нехай після себе приберуть", - йдеться у повідомленні.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала Ольга Гунько.
За її словами, хтось порубав кущі та не прибрав після себе на вулиці Шевченка (навпроти магазину "Наш край").
"З огляду місця роботи можна сказати впевнено, що цей "хтось"- відкривав огляд рекламного бігборду. Сьогодні такі ж роботи тривають на вул. Набережній (зі сторони р.Стир навпроти автомийок). Прохання: нехай після себе приберуть", - йдеться у повідомленні.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Скільки у Луцьку заробляють медики
Сьогодні, 12:01
У Луцьку відбувся кінофестиваль «Lampa.doc». ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
У Луцьку невідомі порубали кущі та не прибрали після себе
Сьогодні, 11:48
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
Сьогодні, 11:48
Волиняни, які пішли в ліс по гриби, знайшли снаряди
Сьогодні, 11:24