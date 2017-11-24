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У Луцьку відбувся кінофестиваль «Lampa.doc». ВІДЕО

У Луцьку відбувся кінофестиваль «Lampa.doc». ВІДЕО
Невигадані історії та справжні емоції. Мандрівний фестиваль документального кіно «Lampa.doc» відвідав Луцьк. В обласному центрі Волині він проходить уже втретє.

Лучани та гості міста дивились фільми просто неба три вечори поспіль. Перегляди відбувались у Замку Любарта, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

«За концепією фільми показуються в містах немільйонниках. Окрім того, в місті має бути цікава, культурна або історично вагома локація. У цьому плані Луцьк вписується ідеально», – розповіла голова фестивалю Наталія Красильникова.

Впродовж фестивалю гостям показали 12 фільмів: про історію, життя окремих людей, боротьбу. Зокрема, у фільмі «Свій голос» йдеться про хор «Щедрик». Його історія налічує вже більше півстоліття. У фільмі можна побачити, як змінилося життя колись ще малих співаків хор за 50 років.

«Ми знімали людей, які тоді були ще дітьми. Зараз була спокуса їх знайти, і 45 років потому спитати, як вони живуть, взагалі, подивитись на них», - зауважила продюсер фільму «Свій голос» Світлана Зінов'єва.

Крім, власне, перегляду фільмів, були ще й лекції. Зокрема, гостям розповідали про особливості зйомок документального кіно.

«Подекуди треба витрачати набагато більше часу для документального кіно. З іншого боку, технічні засоби можуть бути більш прості. Але результат повинен бути таким, що глядач має зацікавитись, пірнути в цю реальність», - розповіла режисер фільму «Явних проявів немає» Ліна Горлова.

Фестиваль документального кіно «Lampa.doc» – мандрівний. Перші візити розпочались у 2016 році. Тоді кіноперегляди відбулись лишу в Умані, Луцьку та Запоріжжі. Цьогоріч фестиваль встиг перед Луцьком відвідати вже 9 міст. Окрім того, показ провели і у Варшаві.


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Теги: Lampa.doc, фестиваль, кіно, фільм, Луцьк
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