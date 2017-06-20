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Під Києвом побили жінку через зауваження не смітити

Під Києвом побили жінку через зауваження не смітити
Під Києвом двоє молодих людей спортивної зовнішності побили жінку за зауваження щодо кидання пляшки не в смітник.

Інцидент стався напередодні, 6 серпня, в Петропавлівській Борщагівці, повідомляють Вартові.Еспресо.

За їхніми даними, жінку били в обличчя, через що вона втратила свідомість.

"Завдяки свідкам і приватній охороні нападників затримали. Свідки впізнали двох братів, один з них спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Володимирович Сандуляк", - зазначає ЗМІ.
Під Києвом побили жінку через зауваження не смітити

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Теги: побиття, жінка, зауваження
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