Під Києвом побили жінку через зауваження не смітити
Сьогодні, 12:07
Під Києвом двоє молодих людей спортивної зовнішності побили жінку за зауваження щодо кидання пляшки не в смітник.
Інцидент стався напередодні, 6 серпня, в Петропавлівській Борщагівці, повідомляють Вартові.Еспресо.
За їхніми даними, жінку били в обличчя, через що вона втратила свідомість.
"Завдяки свідкам і приватній охороні нападників затримали. Свідки впізнали двох братів, один з них спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Володимирович Сандуляк", - зазначає ЗМІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент стався напередодні, 6 серпня, в Петропавлівській Борщагівці, повідомляють Вартові.Еспресо.
За їхніми даними, жінку били в обличчя, через що вона втратила свідомість.
"Завдяки свідкам і приватній охороні нападників затримали. Свідки впізнали двох братів, один з них спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Володимирович Сандуляк", - зазначає ЗМІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Сьогодні, 12:46
На Волині 5-річний хлопчик сам гуляв містом
Сьогодні, 12:25
Під Києвом побили жінку через зауваження не смітити
Сьогодні, 12:07
Скільки у Луцьку заробляють медики
Сьогодні, 12:01
У Луцьку відбувся кінофестиваль «Lampa.doc». ВІДЕО
Сьогодні, 11:52