Під Києвом побили жінку через зауваження не смітити





Інцидент стався напередодні, 6 серпня, в Петропавлівській Борщагівці, повідомляють Вартові.Еспресо.



За їхніми даними, жінку били в обличчя, через що вона втратила свідомість.



"Завдяки свідкам і приватній охороні нападників затримали. Свідки впізнали двох братів, один з них спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Володимирович Сандуляк", - зазначає ЗМІ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Києвом двоє молодих людей спортивної зовнішності побили жінку за зауваження щодо кидання пляшки не в смітник.Інцидент стався напередодні, 6 серпня, в Петропавлівській Борщагівці, повідомляють Вартові.Еспресо.За їхніми даними, жінку били в обличчя, через що вона втратила свідомість."Завдяки свідкам і приватній охороні нападників затримали. Свідки впізнали двох братів, один з них спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Володимирович Сандуляк", - зазначає ЗМІ.

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