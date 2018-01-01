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На Волині 5-річний хлопчик сам гуляв містом

На Волині 5-річний хлопчик сам гуляв містом
У Нововолинську ввечері, 6-го серпня, 5-річний хлопчик сам гуляв містом.

Відтак, небайдужі люди зателефонували в поліцію, - пише Буг.

Керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк повідомив, що правоохоронці склали відповідний акт та передали хлопчика до лікарні, який і сьогодні, 7-го серпня, перебуває там.

Як вдалося встановити, мама дитини перебуває на дачі в масиві «Прикордонник». Поліція виїде на місце для складання акту про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Це вже не перший протокол на маму, хлопчик уже раз пропадав. Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.

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Теги: Нововолинськ, дитина
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