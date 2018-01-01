На Волині 5-річний хлопчик сам гуляв містом





Відтак, небайдужі люди зателефонували в поліцію, - пише



Керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк повідомив, що правоохоронці склали відповідний акт та передали хлопчика до лікарні, який і сьогодні, 7-го серпня, перебуває там.



Як вдалося встановити, мама дитини перебуває на дачі в масиві «Прикордонник». Поліція виїде на місце для складання акту про неналежне виконання батьківських обов’язків.



Це вже не перший протокол на маму, хлопчик уже раз пропадав. Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську ввечері, 6-го серпня, 5-річний хлопчик сам гуляв містом.Відтак, небайдужі люди зателефонували в поліцію, - пише Буг Керівник Нововолинського відділу поліціїповідомив, що правоохоронці склали відповідний акт та передали хлопчика до лікарні, який і сьогодні, 7-го серпня, перебуває там.Як вдалося встановити, мама дитини перебуває на дачі в масиві «Прикордонник». Поліція виїде на місце для складання акту про неналежне виконання батьківських обов’язків.Це вже не перший протокол на маму, хлопчик уже раз пропадав. Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.

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