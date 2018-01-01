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Заснув на колії: на Житомирщині потяг на смерть збив юнака

Заснув на колії: на Житомирщині потяг на смерть збив юнака
У Житомирській області пасажирський потяг сполученням "Київ-Львів" на смерть збив 22-річного хлопця, який заснув на рейках.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Інцидент стався вранці 6 серпня на відрізку залізниці Ірша-Тетерів в Радомишльському районі. За даним фактом правоохоронці почали кримінальне провадження.

Загиблим виявився 22-річний житель смт. Бородянки Київської області. За словами машиніста поїзда, на рейках спали двоє хлопців: один з них перебував на шляху поїзда, інший – на суміжному. На гучний звуковий сигнал ніхто не зреагував, а після екстреного гальмування поїзда товариш загиблого прокинувся.

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Теги: смерть, юнак, потяг
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