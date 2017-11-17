На Волині 35 тисяч отримувачів субсидій можуть лишитись без допомоги

У майже 35 тисяч отримувачів субсидій у Волинській області заборгованість за газ становить 10,6 млн грн.Через несплату за газ органи соцзахисту мають припинити боржникам нарахування субсидій, - Інформація ТОВ «Волиньгаз Збут».Заборгованість за газ в отримувачів державної допомоги виникла з трьох причин. По-перше, субсидіанти споживали газу більше, ніж затверджені державою соціальні норми, за якими розраховується субсидія. Фактично, це недоплата за спожитий газ.Нагадаємо, на опалювальний сезон 2017-2018 рр. діяли вже нові, знижені урядом соціальні нормативи: з 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі на місяць.«По-друге, заборгованість виникла також у тих отримувачів субсидій, які за травень-червень не сплатили рахунки за газ», - додає директор ТОВ «Волиньгаз Збут»По-третє, боржниками також є ті субсидіанти, у котрих борги виникли ще до початку опалювального сезону (2017-2018 рр.), та вони її не погасили протягом зими. Така заборгованість субсидією не покривається і повинна сплачуватися споживачем самостійно.У «Волиньгаз Збуті» нагадують, що органи соціального захисту населення не призначають субсидію споживачам, які мають прострочену понад два місяці заборгованість, незалежно від суми боргу. Тому для призначення субсидії на літній період, необхідно розрахуватися за спожитий газ.Загальний борг споживачів газу перед «Волиньгаз Збутом» на 1 серпня 2018 року становить майже 268,5 млн грн.