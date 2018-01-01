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На Волині ціле село на 5 днів залишиться без газу

На Волині ціле село на 5 днів залишиться без газу
У селі Володимирівка Володимир-Волинського району тимчасово припинять подачу газу.

Про це повідомили в адміністрації Володимир-Волинського відділення ПАТ «Волиньгаз».

Так, у зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із обстеженням газопроводів, задля виявлення витоків газу 13 серпня з 08:00 до 17 серпня 16:00 буде тимчасово припинена подача газу в с. Володимирівка Володимир-Волинського району.

Відновлення газопостачання відбудеться з 17 серпня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, ремонт
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