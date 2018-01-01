На Волині авто зіткнулося з велосипедом: чоловік у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 13:18
У Нововолинську, неподалік 3 шахти, зіткнулися Mitsubishi та велосипед.
ДТП сталася 6 серпня, на вулиці Львівській, - пише БУГ.
Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, аварія трапилася в районі напрямку на 3-тю шахту.
Автомобіль Mitsubishi на іноземній реєстрації, обігнавши велосипедиста, здійснював поворот з Львівської вулиці на Островську. Саме під час цього маневру велосипед в’їхав у бік автівки.
Огляд на стан сп’яніння встановив, що 38-річний чоловік за кермом був тверезий.
Велосипедисту 52 роки, він повертався з риболовлі. Зараз знаходиться у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою у реанімації. У чоловіка відібрали аналізи для перевірки наявності алкоголю в крові.
Хто винен в аварії – встановлюватиме слідство.
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ДТП сталася 6 серпня, на вулиці Львівській, - пише БУГ.
Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, аварія трапилася в районі напрямку на 3-тю шахту.
Автомобіль Mitsubishi на іноземній реєстрації, обігнавши велосипедиста, здійснював поворот з Львівської вулиці на Островську. Саме під час цього маневру велосипед в’їхав у бік автівки.
Огляд на стан сп’яніння встановив, що 38-річний чоловік за кермом був тверезий.
Велосипедисту 52 роки, він повертався з риболовлі. Зараз знаходиться у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою у реанімації. У чоловіка відібрали аналізи для перевірки наявності алкоголю в крові.
Хто винен в аварії – встановлюватиме слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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