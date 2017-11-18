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У Луцьку автомобіль збив дитину

У Луцьку автомобіль збив дитину
У Луцьку, на вулиці Ковельській, автомобіль Kia Soul злетів з дороги на тротуар.

Зазначалося, що авто збило дитину. В управлінні ГУНП у Волинській області підтвердили цей факт.

Нагадаємо, ДТП сталася 6 серпня.

11-річний школяр отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За кермом авто перебував 63-річний лучанин.

Ймовірно, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар та збив дитину.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Ковельська, дитина
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