У Луцьку автомобіль збив дитину





Зазначалося, що авто збило дитину. В управлінні ГУНП у Волинській області



Нагадаємо,



11-річний школяр отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



За кермом авто перебував 63-річний лучанин.



Ймовірно, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар та збив дитину.

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