У Луцьку автомобіль збив дитину
Сьогодні, 14:10
У Луцьку, на вулиці Ковельській, автомобіль Kia Soul злетів з дороги на тротуар.
Зазначалося, що авто збило дитину. В управлінні ГУНП у Волинській області підтвердили цей факт.
Нагадаємо, ДТП сталася 6 серпня.
11-річний школяр отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За кермом авто перебував 63-річний лучанин.
Ймовірно, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар та збив дитину.
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Зазначалося, що авто збило дитину. В управлінні ГУНП у Волинській області підтвердили цей факт.
Нагадаємо, ДТП сталася 6 серпня.
11-річний школяр отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За кермом авто перебував 63-річний лучанин.
Ймовірно, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар та збив дитину.
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