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На луцькій автостанції розповіли, чому «перетягували» скандальний кіоск

На луцькій автостанції розповіли, чому «перетягували» скандальний кіоск
На луцькій автостанції №1 не заперечують, що сьогодні вночі намагалися пересунути споруду підприємця Юрія Геруна - за словами керівництва підприємства, це робили для того, аби він нарешті забрав майно.

Про це 7 серпня повідомила виконувач обов'язків директора ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.

Підприємець повідомляв, що його нерухомість сьогодні вночі намагалися "перетягнути", пошкодивши фундамент.

«Ті події, які були сьогодні вночі, зареєстровані, була викликана патрульна поліція, рішення виконкому про його знесення є від 2016 року», - мовила жінка. За її словами, муніципальна варта не виконує рішення, а отже, його має виконати балансоутримувач ділянки.

«Сьогодні намагалися привернути його увагу, переставити його нерухомий рухомий кіоск, щоб він забрав своє майно», - додала Гітун. За словами жінки, працівники автостанції співпрацювали з поліцією до самого ранку, тому нині сподіваються на об'єктивне розслідування. За словами жінки, є рішення виконкому від 6 жовтня 2016 року про знесення, однак його чомусь не виконують. Натомість усі МАФи "конкурентів", які були "під боком" у Геруна, знесли вже давно.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС». Окрім того, на автостанції повідомили, що завтра вирішать, чи перенесуть рейси на Львівську, а також про те, що підприємству не вистачає платформ. Чи буде завтра працювати автостанція у звичному режимі з'ясовували правоохоронці.. Окрім того, юрист автостанції заявила про побиття.
Натомість сьогодні Герун прокоментував ситуацію, та заявив, що уночі його майно хотіли забрати.

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Теги: автостанція, конфлікт, територія
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