У ресторані на Волині виявили сальмонелу





Про це повідомили у



Нагадаємо, майже 30 людей отруїлося на весіллі 28 липня. Його святкували у ресторані комплексу.



Згодом ресторан тимчасово закрили.



Перші симптоми хвороби з’явились 29 липня. З явищами гострої кишкової інфекції звернулось 22 особи, з них 3 дітей. 10 хворих госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, решта хворих лікуються амбулаторно. Перебіг захворювань легкого та середнього ступеня важкості.



За результатами бактеріологічного обстеження у хворих підтвердили діагноз сальмонельоз. Перші захворілі вже виписані з інфекційної лікарні.



В ході епідеміологічного розслідування провели бактеріологічне обстеження харчоблоку, продуктів харчування, питної води, а також працівників ресторанного закладу.



За результатами лабораторних досліджень в 1 пробі виявили сальмонелу та бактерії групи кишкової палички з обладнання на харчоблоці.



В домашніх осередках та на об’єкті спалаху провели дезінфекцію, встановили медичний нагляд за контакними.



Епідрозслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кухні готельно-ресторанного комплексу «Садиба на джерелах», який знаходиться у селі Ромашківка Ківерцівського району, виявили сальмонелу.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.Нагадаємо,28 липня. ЙогоЗгодомПерші симптоми хвороби з’явились 29 липня. З явищами гострої кишкової інфекції звернулось 22 особи, з них 3 дітей. 10 хворих госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, решта хворих лікуються амбулаторно. Перебіг захворювань легкого та середнього ступеня важкості.За результатами бактеріологічного обстеження. Перші захворілі вже виписані з інфекційної лікарні.В ході епідеміологічного розслідування провели бактеріологічне обстеження харчоблоку, продуктів харчування, питної води, а також працівників ресторанного закладу.За результатами лабораторних досліджень в 1 пробі виявили сальмонелу та бактерії групи кишкової палички з обладнання на харчоблоці.В домашніх осередках та на об’єкті спалаху провели дезінфекцію, встановили медичний нагляд за контакними.Епідрозслідування триває.

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