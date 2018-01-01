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У ресторані на Волині виявили сальмонелу

У ресторані на Волині виявили сальмонелу
На кухні готельно-ресторанного комплексу «Садиба на джерелах», який знаходиться у селі Ромашківка Ківерцівського району, виявили сальмонелу.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.

Нагадаємо, майже 30 людей отруїлося на весіллі 28 липня. Його святкували у ресторані комплексу.

Згодом ресторан тимчасово закрили.

Перші симптоми хвороби з’явились 29 липня. З явищами гострої кишкової інфекції звернулось 22 особи, з них 3 дітей. 10 хворих госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, решта хворих лікуються амбулаторно. Перебіг захворювань легкого та середнього ступеня важкості.

За результатами бактеріологічного обстеження у хворих підтвердили діагноз сальмонельоз. Перші захворілі вже виписані з інфекційної лікарні.

В ході епідеміологічного розслідування провели бактеріологічне обстеження харчоблоку, продуктів харчування, питної води, а також працівників ресторанного закладу.

За результатами лабораторних досліджень в 1 пробі виявили сальмонелу та бактерії групи кишкової палички з обладнання на харчоблоці.

В домашніх осередках та на об’єкті спалаху провели дезінфекцію, встановили медичний нагляд за контакними.

Епідрозслідування триває.

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Теги: скандал, Садиба на джерелах, ресторан, Волинь
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