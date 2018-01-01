Синоптики попереджають про надзвичайну спеку





Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, - пише



8 серпня в Україні, крім більшості західних областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 8-10 серпня у південній половині Київщини, 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.



СЕРЕДА, 8 СЕРПНЯ



Мінлива хмарність. Без опадів.



Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 14-19°С, удень 24-29°С. У південній частині та на Закарпатті вночі 18-23°С, удень 27-32°С.



ЧЕТВЕР-П'ЯТНИЦЯ, 9-10 СЕРПНЯ



Мінлива хмарність. Без опадів



Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.



Температура вночі 12-17°С, удень 23-28°С. У південній частині та на Закарпатті вночі 15-20°С, удень 27-32°С.



СУБОТА-НЕДІЛЯ, 11-12 СЕРПНЯ



Без опадів, лише в західних областях 11 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.



Температура вночі 12-17°С, на узбережжі морів та Закарпатті до 22°С. Удень 23-29°С, на півдні країни, Закарпатті, 12 серпня і у східних областях місцями 30-33°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця тижня в України буде сонячно та спекотно. Короткочасні грозові дощі можливі на вихідних лише в західних регіонах.Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, - пише ТСН 8 серпня в Україні, крім більшості західних областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 8-10 серпня у південній половині Київщини, 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.Мінлива хмарність. Без опадів.Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 14-19°С, удень 24-29°С. У південній частині та на Закарпатті вночі 18-23°С, удень 27-32°С.Мінлива хмарність. Без опадівВітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°С, удень 23-28°С. У південній частині та на Закарпатті вночі 15-20°С, удень 27-32°С.Без опадів, лише в західних областях 11 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Температура вночі 12-17°С, на узбережжі морів та Закарпатті до 22°С. Удень 23-29°С, на півдні країни, Закарпатті, 12 серпня і у східних областях місцями 30-33°С.

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