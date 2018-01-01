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Синоптики попереджають про надзвичайну спеку

Синоптики попереджають про надзвичайну спеку
До кінця тижня в України буде сонячно та спекотно. Короткочасні грозові дощі можливі на вихідних лише в західних регіонах.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, - пише ТСН.

8 серпня в Україні, крім більшості західних областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 8-10 серпня у південній половині Київщини, 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

СЕРЕДА, 8 СЕРПНЯ

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С, удень 24-29°С. У південній частині та на Закарпатті вночі 18-23°С, удень 27-32°С.

ЧЕТВЕР-П'ЯТНИЦЯ, 9-10 СЕРПНЯ

Мінлива хмарність. Без опадів

Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°С, удень 23-28°С. У південній частині та на Закарпатті вночі 15-20°С, удень 27-32°С.

СУБОТА-НЕДІЛЯ, 11-12 СЕРПНЯ

Без опадів, лише в західних областях 11 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 12-17°С, на узбережжі морів та Закарпатті до 22°С. Удень 23-29°С, на півдні країни, Закарпатті, 12 серпня і у східних областях місцями 30-33°С.

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Теги: погода, прогноз
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