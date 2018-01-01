У Луцьку через аварію – затор. ФОТО





Про це пише



Інцидент трапився 7 серпня, близько 15:00 біля гуртожитка №6. Очевидно, на вузькому проміжку дороги не змогли розминутися Volkswagen та Fiat.



Утворився тимчасовий затор. «Заблоковані» автомобілі намагаються виїхати з місця ДТП.



Машини-учасники аварії зазнали механічних пошкоджень, водії намагаються досягти порозуміння.



На місці події працює патрульна поліція. Рух автомобілями тимчасово заблокований.

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