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У Луцьку через аварію – затор. ФОТО

У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку, поблизу Завокзального ринку, сталася ДТП. Через аварію на дорозі утворилася «тягучка» з автомобілів.

Про це пише Волинська правда.

Інцидент трапився 7 серпня, близько 15:00 біля гуртожитка №6. Очевидно, на вузькому проміжку дороги не змогли розминутися Volkswagen та Fiat.

Утворився тимчасовий затор. «Заблоковані» автомобілі намагаються виїхати з місця ДТП.

Машини-учасники аварії зазнали механічних пошкоджень, водії намагаються досягти порозуміння.

На місці події працює патрульна поліція. Рух автомобілями тимчасово заблокований.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Кравчука
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