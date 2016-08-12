Купатись заборонено: на Волині 2 пляжі – із забрудненою водою
Сьогодні, 15:43
У воді на 2 волинських пляжах фахівці зафіксували мікробне забруднення, тобто лактопозитивні кишкові палички. Це - річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.
Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 27 липня - 3 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт. Локачі, ставок;
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.
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Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 27 липня - 3 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт. Локачі, ставок;
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.
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