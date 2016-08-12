Купатись заборонено: на Волині 2 пляжі – із забрудненою водою





Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 27 липня - 3 серпня, - йдеться на сайті



Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:



- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт. Локачі, ставок;



- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У воді на 2 волинських пляжах фахівці зафіксували мікробне забруднення, тобто лактопозитивні кишкові палички. Це - річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 27 липня - 3 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт. Локачі, ставок;- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.

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