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Купатись заборонено: на Волині 2 пляжі – із забрудненою водою

Купатись заборонено: на Волині 2 пляжі – із забрудненою водою
У воді на 2 волинських пляжах фахівці зафіксували мікробне забруднення, тобто лактопозитивні кишкові палички. Це - річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.

Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 27 липня - 3 серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.

Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:

- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт. Локачі, ставок;

- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.

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Теги: пляж, вода, забруднення
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