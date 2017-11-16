У виховательки в садочку виявили відкриту форму туберкульозу
Сьогодні, 15:52
У Чернігові через відкриту форму туберкульозу у виховательки дошкільного навчального закладу №66 медики обстежують понад 200 дітей.
Як повідомили в управлінні освіти Чернігівської міськради, захворювання діагностували минулого тижня у педагога, яка викладала музику, - пише Уніан.
Жінку госпіталізували до обласного протитуберкульозного диспансера. У закладі наразі проводять дезінфекцію. Також медики обстежують усіх дітей, оскільки вихователька, яка захворіла, контактувала з ними на заняттях музики.
В управлінні освіти міськради ситуацію називають контрольованою. Заклад працює у нормальному режимі, карантин там не запроваджували.
«Взимку жінка проходила обстеження і нічого не було виявлено», - прокоментували в управлінні. Також медики зробили припис, згідно з яким усім дітям, які відвідують ДНЗ №66, мають повторно провести туберкулінодіагностику та флюорографію.
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Як повідомили в управлінні освіти Чернігівської міськради, захворювання діагностували минулого тижня у педагога, яка викладала музику, - пише Уніан.
Жінку госпіталізували до обласного протитуберкульозного диспансера. У закладі наразі проводять дезінфекцію. Також медики обстежують усіх дітей, оскільки вихователька, яка захворіла, контактувала з ними на заняттях музики.
В управлінні освіти міськради ситуацію називають контрольованою. Заклад працює у нормальному режимі, карантин там не запроваджували.
«Взимку жінка проходила обстеження і нічого не було виявлено», - прокоментували в управлінні. Також медики зробили припис, згідно з яким усім дітям, які відвідують ДНЗ №66, мають повторно провести туберкулінодіагностику та флюорографію.
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