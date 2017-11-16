У виховательки в садочку виявили відкриту форму туберкульозу





Як повідомили в управлінні освіти Чернігівської міськради, захворювання діагностували минулого тижня у педагога, яка викладала музику, - пише



Жінку госпіталізували до обласного протитуберкульозного диспансера. У закладі наразі проводять дезінфекцію. Також медики обстежують усіх дітей, оскільки вихователька, яка захворіла, контактувала з ними на заняттях музики.



В управлінні освіти міськради ситуацію називають контрольованою. Заклад працює у нормальному режимі, карантин там не запроваджували.



«Взимку жінка проходила обстеження і нічого не було виявлено», - прокоментували в управлінні. Також медики зробили припис, згідно з яким усім дітям, які відвідують ДНЗ №66, мають повторно провести туберкулінодіагностику та флюорографію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернігові через відкриту форму туберкульозу у виховательки дошкільного навчального закладу №66 медики обстежують понад 200 дітей.Як повідомили в управлінні освіти Чернігівської міськради, захворювання діагностували минулого тижня у педагога, яка викладала музику, - пише Уніан Жінку госпіталізували до обласного протитуберкульозного диспансера. У закладі наразі проводять дезінфекцію. Також медики обстежують усіх дітей, оскільки вихователька, яка захворіла, контактувала з ними на заняттях музики.В управлінні освіти міськради ситуацію називають контрольованою. Заклад працює у нормальному режимі, карантин там не запроваджували.«Взимку жінка проходила обстеження і нічого не було виявлено», - прокоментували в управлінні. Також медики зробили припис, згідно з яким усім дітям, які відвідують ДНЗ №66, мають повторно провести туберкулінодіагностику та флюорографію.

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