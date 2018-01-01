У Луцьку жінка вкрала телефон в місцевої мешканки
Сьогодні, 16:06
Лучанка вкрала телефон у жінки. Сума завданих збитків становить 5 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Невідома викрала у заявниці мобільний телефон «Huawei», який знаходився на лавці у дворі будинку по вулиці Наливайка у Луцьку.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїла 27-річна мешканка обласного центру, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Невідома викрала у заявниці мобільний телефон «Huawei», який знаходився на лавці у дворі будинку по вулиці Наливайка у Луцьку.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїла 27-річна мешканка обласного центру, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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