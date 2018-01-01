У Луцьку жінка вкрала телефон в місцевої мешканки

Лучанка вкрала телефон у жінки. Сума завданих збитків становить 5 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Невідома викрала у заявниці мобільний телефон «Huawei», який знаходився на лавці у дворі будинку по вулиці Наливайка у Луцьку.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїла 27-річна мешканка обласного центру, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.