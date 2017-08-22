Лучан кличуть на джазовий фестиваль. ВІДЕО

Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2018» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.