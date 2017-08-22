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Лучан кличуть на джазовий фестиваль. ВІДЕО

Лучан кличуть на джазовий фестиваль. ВІДЕО
Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2018» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.

Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.

Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.

В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.

Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.


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Теги: фестиваль, джаз, анонс
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