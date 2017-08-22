Лучан кличуть на джазовий фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:15
Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2018» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.
Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.
Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.
В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.
Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.
Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.
В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.
Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На краю світу: про унікальне волинське село з населенням 16 людей зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
Лучан кличуть на джазовий фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:15