На Волині викрили іноземця з фіктивними документами
Сьогодні, 16:56
На Волині поліцейські викрили громадянина Республіки Азербайджан із підробленими документами.
Зазначається, що чоловік на підставі паспорта із внесеними завідомо неправдивими відомостями отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що 42 річний іноземець протягом трьох років пред’являв посадовим особам управління державної міграційної служби у Волинській області свій паспорт із внесеними завідомо неправдивими відомостями про перетин державного кордону України.
Окрім того, на підставі цього отримав посвідку на тимчасове місце проживання на території України. Слідчі кваліфікували дії правопорушника за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення іноземцю про підозру у скоєному правопорушенні. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що чоловік на підставі паспорта із внесеними завідомо неправдивими відомостями отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що 42 річний іноземець протягом трьох років пред’являв посадовим особам управління державної міграційної служби у Волинській області свій паспорт із внесеними завідомо неправдивими відомостями про перетин державного кордону України.
Окрім того, на підставі цього отримав посвідку на тимчасове місце проживання на території України. Слідчі кваліфікували дії правопорушника за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення іноземцю про підозру у скоєному правопорушенні. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі на переході автівка збила пішохода
Сьогодні, 17:23
На Волині викрили іноземця з фіктивними документами
Сьогодні, 16:56
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Сьогодні, 16:44
Помер велосипедист, якого у Ковелі збила маршрутка
Сьогодні, 16:12
У Луцьку жінка вкрала телефон в місцевої мешканки
Сьогодні, 16:06