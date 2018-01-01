На Волині викрили іноземця з фіктивними документами

На Волині поліцейські викрили громадянина Республіки Азербайджан із підробленими документами.Зазначається, що чоловік на підставі паспорта із внесеними завідомо неправдивими відомостями отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські з’ясували, що 42 річний іноземець протягом трьох років пред’являв посадовим особам управління державної міграційної служби у Волинській області свій паспорт із внесеними завідомо неправдивими відомостями про перетин державного кордону України.Окрім того, на підставі цього отримав посвідку на тимчасове місце проживання на території України. Слідчі кваліфікували дії правопорушника за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення іноземцю про підозру у скоєному правопорушенні. Триває досудове розслідування.