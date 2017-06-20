ПриватБанк запустив бізнес-іпотеку для волинських підприємців*

Волинські підприємці можуть скористатися програмою кредитування комерційної нерухомості. ПриватБанк започаткував програму “Бізнес-іпотека” на вигідних умовах.Бізнес-іпотека передбачає придбання у кредит як комерційної нерухомості, так і житлової, яка використовуватиметься у комерційних цілях, наприклад, як службове житло для співробітників компанії чи для здачі в оренду.Кредит можна взяти на суму від 500 тисяч до 15 мільйонів із початковим внеском від 25%. Термін кредитування - від двох до 5 років. А відсоткова ставка - всього 19% річних.“ПриватБанк - клієнтоорієнтований і по-особливому підходить до кредитування підприємців. Наприклад, представники сезонного бізнесу можуть обрати індивідуальний графік погашення заборгованості”, - пояснила керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу ПІвнічно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ірина Дутко.Детальніше про програму “Бізнес-іпотека” можна дізнатися у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині. Працівники фінансової установи нададуть консультації та допоможуть з оформленням необхідних документів.