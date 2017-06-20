ПриватБанк запустив бізнес-іпотеку для волинських підприємців*
Сьогодні, 21:02
Волинські підприємці можуть скористатися програмою кредитування комерційної нерухомості. ПриватБанк започаткував програму “Бізнес-іпотека” на вигідних умовах.
Бізнес-іпотека передбачає придбання у кредит як комерційної нерухомості, так і житлової, яка використовуватиметься у комерційних цілях, наприклад, як службове житло для співробітників компанії чи для здачі в оренду.
Кредит можна взяти на суму від 500 тисяч до 15 мільйонів із початковим внеском від 25%. Термін кредитування - від двох до 5 років. А відсоткова ставка - всього 19% річних.
“ПриватБанк - клієнтоорієнтований і по-особливому підходить до кредитування підприємців. Наприклад, представники сезонного бізнесу можуть обрати індивідуальний графік погашення заборгованості”, - пояснила керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу ПІвнічно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ірина Дутко.
Детальніше про програму “Бізнес-іпотека” можна дізнатися у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині. Працівники фінансової установи нададуть консультації та допоможуть з оформленням необхідних документів.
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Бізнес-іпотека передбачає придбання у кредит як комерційної нерухомості, так і житлової, яка використовуватиметься у комерційних цілях, наприклад, як службове житло для співробітників компанії чи для здачі в оренду.
Кредит можна взяти на суму від 500 тисяч до 15 мільйонів із початковим внеском від 25%. Термін кредитування - від двох до 5 років. А відсоткова ставка - всього 19% річних.
“ПриватБанк - клієнтоорієнтований і по-особливому підходить до кредитування підприємців. Наприклад, представники сезонного бізнесу можуть обрати індивідуальний графік погашення заборгованості”, - пояснила керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу ПІвнічно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ірина Дутко.
Детальніше про програму “Бізнес-іпотека” можна дізнатися у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині. Працівники фінансової установи нададуть консультації та допоможуть з оформленням необхідних документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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