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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 серпня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – до +27…+29. Вітер південно-східний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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