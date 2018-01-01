Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 серпня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – до +27…+29. Вітер південно-східний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – до +27…+29. Вітер південно-східний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію