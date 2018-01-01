Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – до +27…+29. Вітер південно-східний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – до +27…+29. Вітер південно-східний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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