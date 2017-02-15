На краю світу: про унікальне волинське село з населенням 16 людей зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
Про унікальне село в серці волинського полісся зняли кіно.
Про це пише Район.Любешів.
Відеофільм «Сваловичі. На краю світу» розповідає про один день маленького поліського села, у якому живуть лишень самі пенсіонери.
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Ця кінострічка є практичною роботою студентки Київського національного університету культури та мистецтв Маргарити Волошиної.
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Про це пише Район.Любешів.
Відеофільм «Сваловичі. На краю світу» розповідає про один день маленького поліського села, у якому живуть лишень самі пенсіонери.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Село вдів»: як виживають у Сваловичах. ВІДЕО
Ця кінострічка є практичною роботою студентки Київського національного університету культури та мистецтв Маргарити Волошиної.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Місце, де спинився час: загублені на Волині Сваловичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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