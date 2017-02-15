вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На краю світу: про унікальне волинське село з населенням 16 людей зняли фільм. ВІДЕО

На краю світу: про унікальне волинське село з населенням 16 людей зняли фільм. ВІДЕО
Про унікальне село в серці волинського полісся зняли кіно.

Про це пише Район.Любешів.

Відеофільм «Сваловичі. На краю світу» розповідає про один день маленького поліського села, у якому живуть лишень самі пенсіонери.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Село вдів»: як виживають у Сваловичах. ВІДЕО

Ця кінострічка є практичною роботою студентки Київського національного університету культури та мистецтв Маргарити Волошиної.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Місце, де спинився час: загублені на Волині Сваловичі


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сваловичі, село, фільм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня
Сьогодні, 19:00
На краю світу: про унікальне волинське село з населенням 16 людей зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
Обманював жінок і заганяв у борги: подробиці затримання «сутенера» з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
Лучан кличуть на джазовий фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:15
На Волині злочинець, який тероризував жінок, недогледів у сумочці тисячі доларів
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
Повідомили, коли вийде у прокат фільм, який знімали на Волині Повідомили, коли вийде у прокат фільм, який знімали на Волині
27 липень, 15:42
На Волині знімуть художній фільм На Волині знімуть художній фільм
15 лютий, 2017, 22:00
У Луцьку відбувся кінофестиваль «Lampa.doc». ВІДЕО У Луцьку відбувся кінофестиваль «Lampa.doc». ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
«Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення «Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення
03 серпень, 14:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
На краю світу: про унікальне волинське село з населенням 16 людей зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
 0
Обманював жінок і заганяв у борги: подробиці затримання «сутенера» з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
 0
Лучан кличуть на джазовий фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:15
 0
На Волині злочинець, який тероризував жінок, недогледів у сумочці тисячі доларів
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8