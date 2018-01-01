Обманював жінок і заганяв у борги: подробиці затримання «сутенера» з Волині. ВІДЕО





В поле зору оперативних підрозділів зловмисник потрапив ще півроку тому, - повідомили у Держприкордонслужбі.



Нагадаємо, на "Ягодині"



Загалом в ході оперативної розробки зафіксували декілька фактів підготовки до здійснення злочинної діяльності.



Зловмисник, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяв влаштувати їх на високооплачувану роботу в Польщі, після чого разом зі своїми спільниками на території сусідньої держави, застосовуючи методи обману, заганяв жертв в боргову кабалу та під приводом надання певних привілеїв та послуг втягував жінок у зайняття проституцією.



Наразі чоловіку оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили відео затримання 29-річного жителя Волині, який хотів вивезти двох жінок до Польщі з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації.В поле зору оперативних підрозділів зловмисник потрапив ще півроку тому, - повідомили у Держприкордонслужбі.Нагадаємо, на "Ягодині" затримали волинянина, який хотів вивезти до Польщі двох жінок у секс-рабство Загалом в ході оперативної розробки зафіксували декілька фактів підготовки до здійснення злочинної діяльності.Зловмисник, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяв влаштувати їх на високооплачувану роботу в Польщі, після чого разом зі своїми спільниками на території сусідньої держави, застосовуючи методи обману, заганяв жертв в боргову кабалу та під приводом надання певних привілеїв та послуг втягував жінок у зайняття проституцією.Наразі чоловіку оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

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