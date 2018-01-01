Мешканці багатоповерхівки у селі під Луцьком залишаться без газу

У селі Тарасове, що біля Луцька, в одному з багатоквартирних будинків відімкнуть газ.8 серпня не буде газопостачання в с. Тарасове Луцького району на вул. Боголюбській у будинку № 121. У будинку мешкає 61 абонент, - повідомили у ПАТ "Волиньгаз".У зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із встановленням відключаючого пристрою на газопроводі високого тиску згідно з інвестиційною програмою компанії 8 серпня з 8:00 до 17:00 буде припинена подача газу для абонентів житлового будинку, що розташований за адресою: Луцький р-н, с. Тарасове, вул. Боголюбська, 121.Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 8 серпня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.