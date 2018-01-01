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Луцькі патрульні влаштували квест для дітей

Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
Працівники патрульної поліції спільно з представниками академією КАПА та педфакультету СНУ імені Лесі Українки сьогодні, 7 серня, відвідали позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сонячний» у селі Гаразджа Луцького району.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Близько 120 дітей табору вчились безпеки граючись, взявши участь у «Капа квесті». Багато позитиву, нових знань та емоцій приніс цей захід як дітям, так і організаторам.

Діти у змагальній формі пізнавали свої права, обов’язки, Правила дорожнього руху та правила особистої безпеки, а організатори вперше провели схожий захід для такої значної кількості дітей поза межами міста.

Після нагородження переможців поліцейські нагадали дітям також правила поводження біля водойм під час купання.


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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