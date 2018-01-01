Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
Сьогодні, 21:56
Працівники патрульної поліції спільно з представниками академією КАПА та педфакультету СНУ імені Лесі Українки сьогодні, 7 серня, відвідали позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сонячний» у селі Гаразджа Луцького району.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Близько 120 дітей табору вчились безпеки граючись, взявши участь у «Капа квесті». Багато позитиву, нових знань та емоцій приніс цей захід як дітям, так і організаторам.
Діти у змагальній формі пізнавали свої права, обов’язки, Правила дорожнього руху та правила особистої безпеки, а організатори вперше провели схожий захід для такої значної кількості дітей поза межами міста.
Після нагородження переможців поліцейські нагадали дітям також правила поводження біля водойм під час купання.
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Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Близько 120 дітей табору вчились безпеки граючись, взявши участь у «Капа квесті». Багато позитиву, нових знань та емоцій приніс цей захід як дітям, так і організаторам.
Діти у змагальній формі пізнавали свої права, обов’язки, Правила дорожнього руху та правила особистої безпеки, а організатори вперше провели схожий захід для такої значної кількості дітей поза межами міста.
Після нагородження переможців поліцейські нагадали дітям також правила поводження біля водойм під час купання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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