Луцькі патрульні влаштували квест для дітей

Працівники патрульної поліції спільно з представниками академією КАПА та педфакультету СНУ імені Лесі Українки сьогодні, 7 серня, відвідали позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сонячний» у селі Гаразджа Луцького району.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Близько 120 дітей табору вчились безпеки граючись, взявши участь у «Капа квесті». Багато позитиву, нових знань та емоцій приніс цей захід як дітям, так і організаторам.Діти у змагальній формі пізнавали свої права, обов’язки, Правила дорожнього руху та правила особистої безпеки, а організатори вперше провели схожий захід для такої значної кількості дітей поза межами міста.Після нагородження переможців поліцейські нагадали дітям також правила поводження біля водойм під час купання.